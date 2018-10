Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu iși face testamentul inainte sa plece in vacanța. Femeia de afaceri i-a lasat fiului ei indicații clare cu ceea ce are de facut dupa moartea ei! Care este motivul acestei decizii?

- Romania se situeaza pe ultimul loc in UE in ceea ce privește participarea populației la turism. Doar unul din patru cetațeni de peste 15 ani a plecat in vacanța, in țara sau strainatate, arata datele Comisiei Europene, care fac referire la anul 2016. Situația pare sa se mențina la același nivel și in…

- Pachetele de vacanta pentru seniori au aparut si pe litoralul romanesc. Dupa modelul celor din strainatate, care au mare succes la romani, hotelierii de la noi au si ei oferte pentru cei cu varsta peste 55 de ani.

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta au identificat doi minori, in varsta de 15, respectiv 14 ani, din localitatea Cobadin, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat.Astfel, potrivit IPJ Constanta, in zilele de 10 iulie si 31 august a.c., minorii in cauza ar fi sustras, din…

- Un roman a disparut la Istanbul, unde se afla in vacanța, alaturi de familia lui. Rudele sale l-au vazut ultima data cand intra pe poarta celebrului palat Topkapi. Familia este disperata și cere ajutor. Salvatore Popescu, un ploieștean de 51 de ani, a disparut pe 30 august, dintr-un grup de turiști…

- De cateva zile punctul de trecere comun Palanca-Maiaki-Udobnoe este aglomerat și se menține in permanența trafic intensiv.De la ora 05:30 și pana la moment timpul de așteptare ajunge pana la 40 de minute.

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate, la un pas sa se desparta pentru totdeauna? Milionarul excentric nu joaca fair-play in relația pe care o are cu fosta prezentatoare a emisiunii “Te vreau langa mine”. Britanicul a purtat cateva discuții nepotrivite cu fosta iubita, care ar pune-o serios pe ganduri pe…