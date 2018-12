Stiri pe aceeasi tema

- Invitata Mihaelei Barzila, medicul Monica Pop a vorbit despre cum a descoperit ca avea cancer și ne spune care sunt semnele, aparent banale, pe care organismul ni le da atunci cant este „invadat” de cancer.

- Cu toate acestea, celebrul medic hollywoodian considera ca este greu de descoperit efectul pe care fiecare inghititura de alcool il are asupra organismului in conditiile in care atat de multi factori pot avea o influenta negativa asupra sanatatii. Multe studii sustin ca vinul, berea sau lichiorul…

- Ion Dichiseanu pare cE intinerexte pe zi ce trece! Artistul ixi trEiexte viata in cel mai frumos xi sEnEtos mod xi se bucurE de nepotelul sEu. De asemenea, a fEcut cateva dezvEluiri despre fumat xi despre cum a reuxit astEzi sE arate atat de bine, la 85 de ani!

- Castraveti din India, murati în România, cu solutie de dezghetare a drumurilor si metabisulfit de potasiu! Castraveti în otet cu zaharina sodica si acesulfam de potasiu! Castraveti în otet cu acid ascorbic, riboflavina si 9

- Multi dintre admiratorii Andreei BElan s-au intrebat in primii ani de viatE ai Ellei, fetita artistei, cum aratE micuta. Andreea xi George, sotul ei, au hotErat sE nu-i arate chipul, lucru destul de des intalnit la copiii vedetelor. Totuxi, Andreea BElan a avut motive bine intemeiate. AstEzi, a dat…

- Femeile care sunt in cea mai buna forma fizica dimineata prezinta un risc mai mic de a dezvolta cancer de san in comparatie cu cele care sunt mai active seara, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetatorii care au identificat asocierea intre…

- Veste xoc in showbiz-ul romanesc! Preferata lui CEtElin ScErlEtescu pleacE din Romania. Se pare cE dupE ce s-a despErtit de iubit, Bad Angie se gandexte din ce in ce mai mult la schimbEri. AstEzi, in timpul interviului oferit pentru Antena Stars, frumoasa blondinE a dezvEluit ce planuri are pentru anul…

- E celebrE, e apreciatE de toatE lumea xi e dependentE! InvitatE in cadrul emisiunii ~Refresh by Oana Turcu, difuzatE, astEzi, de la ora 15:45, la Antena Stars, Monica Pop, a dezvEluit cE nu poate renunta nici in ruptul capul la tocuri.