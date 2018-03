Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile facute de Directia Control Interne au identificat mai multe posibile abateri disciplinare in cazul militarului care si-a ucis concubina la Titu. Șeful IGPR, Catalin Ionița, a precizat și ca a solicitat și cercetarea prealabila a inspectorului sef al IPJ Dambovita. Verificarile facute de…

- Pluralismul educațional este asigurat in județul Dambovița prin rețeaua celor 6 unitați de invațamant particular postliceal și preșcolar, dintre care Post-ul Invațamantul particular in județul Dambovița, analiza și perspective apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Secretarul județul Dambovița, Ivan Vasile Ivanoff, a postat cateva fotografii pe contul sau de facebook in care vorbește despre vizita unui Post-ul CONFUZIE: Secretarul județului spune ca s-a intalnit cu primarul unei localitați din Spania, care nu exista apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritatea Electorala Permanenta a publicat extrase din misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile inregistrate de Post-ul PSD Dambovița a cheltuit cea mai mare suma din regiune, in anul alegerile din 2016, și a doua din țara apare prima data…

- In cadrul ședinței de ieri a Comitetului Executiv al FRF s-au stabilit meciurile pentru barajul de promovare pentru Liga a III-a. Astfel, viitoarea campioana din Liga IV-a Dolj va lupta cu formatia de pe primul loc din judetul Dambovita, unde ...

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, sustine ca cducatia a ajuns bataia de joc a guvernarii PSD-ALDE. Acesta afirma ca profesorii sunt platiti prost si cu intarziere, iar elevii nu sunt incurajati sa vina la scoala. “Pentru guvernarea PSD-ALDE, educatia nu a fost niciodata o prioritate, dovada…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA SE MENȚINE MESAJ 1 – VALABILITATE 25.02 ORA 03 – 01.03 ORA 10 ACTUALIZARE MESAJ 2 – VALABILITATE Post-ul DAMBOVIȚA: Ce spun meteorologii despre vremea din urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Campania "Flotila Romania Centenar. Un proiect de promovare a Romaniei in orase europene 2018-2019", initiata de ICR Londra si Asociatia "Ivan Patzaichin-Mila 23", a fost lansata, vineri, la Romexpo. "Astazi noi lansam 'Flotila Romania Centenar', un proiect in care ne propunem sa adunam sase…

- „Dupa masuri absolut catastrofale adoptate in domeniul economic și fiscal, dupa haosul produs de modificarile salariale și de transferal contribțiilor de la angajator la angajat, dupa introducerea de noi taxe și obligații fiscale atat pentru angajat cat și pentru angajator, iata ca nici educația…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 23.02.2018 ORA 08 – 24.02.2018 ORA 08 Vremea va fi in general inchisa. Izolat și trecator Post-ul METEO DAMBOVIȚA: Precipitațiile iși restrang aria apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsificarea de bani. Persoanele vizate sunt banuite ca au inselat cel putin 15 persoane de la care au cumparat diferite bunuri…

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de mare tonaj din Dambovita, care au fost retinuti, vineri, pentru furturi de roti de camion.

- Omul politic buzoian Cezar Preda, deputat liberal de Dambovita, a explicat de ce formatiunea sa politica a votat impotriva raportului Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, afirmand ca aceia care au dorit infiintarea acestei comisii nu s-au gandit decat la propria razbunare si stabilesc „posibile…

- Mascații au descins la 22 de adrese din județele Dambovița, Prahova, Ilfov, Argeș și Giurgiu intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul estimat de procurori se ridica la un milion de euro. Mascații au descins la 22 de adrese din județele Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova.…

- Saisprezece persoane au murit din cauza gripei, in aceasta iarna, cand la nivel national s-au inregistrat 543 de cazuri de gripa, conform informatiilor furnizate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, au fost inregistrate 16 decese confirmate…

- Pompierii au fost alertati printr un apel la 112 ca un barbat a intrat in raul Dambovita, in zona Tipuri Noi din Capitala, acestia deplasandu se la fata locului. Barbatul a fost scos de scafandrii si transportat la spital.Barbatul are aproximativ 68 de ani. Din primele informatii, acesta s ar fi aruncat…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. "O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari meteorologice Cod galben de intensificari ale vantului pentru 16 judete, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Arges si Dambovita se ...

- Politistii din Dambovita au retinut un barbat in varsta de 31 de ani din orasul Titu, acuzat ca in vara anului trecut a violat o tanara in varsta de 16 ani. Alaturi de presupusul agresor, in acelasi dosar au fost retinute mama si matusa fetei, acuzate de favorizarea faptuitorului, dupa ce au deteminat-o…

- In cadrul conferinței de presa din 30 ianuarie, președintele PNL PNL Dambovița, Marius Caravețeanu a prezentat “Cartea neagra a guvernarii PSD”, carte realizata de conducerea PNL pentru a scoate in evidența “prea puținele realizari și multe efecte negative asupra vieții de zi cu zi a romanilor”, ca…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Daca si-ar fi dat demisia in anul 1985 (sa zicem), N.C. ar fi murit probabil in patul sau, regretat de unii si bucurandu-i pe altii. Dar nu a facut-o ‒ si a terminat printr-o umilire suprema, ca un comandant inca suprem al fortelor armate in cursul diminetii care, in cursul dupa-amiezii, a ajuns sa…

- In prima parte, am povestit despre vizita noastra la o adolescenta curajoasa și optimista. Din Poiana, unde locuiește Roxana, am plecat la Brezoaele, județul Dambovița. Cu Silviu, președintele Asociației Jurnaliștilor Civici, care, de cațiva ani, are grija de copii aflați in dificultate. Cum eram pentru…

- Militarul Florin Oprea care și-a ucis iubita a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia aparține magistraților Tribunalului Militar București. In timpul audierilor, barbatul a plans și le-a spus procurorilor ca iși regreta fapta, conform digi24.ro . Barbatul și-a injunghiat iubita, care se afla intr-un…

- Marți, 23 ianuarie 2018, Radio Romania Actualitați a difuzat, pe la prinz, o știre care debuteaza astfel: „PNL a prezentat astazi Cartea Neagra a Guvernarii PSD-ALDE la un an de la mandat. Președintele partidului, Ludovic Orban, a declarat ca 2017 a fost un an pierdut pentru Romania, iar analiza facuta…

- Alexandra Elena Marin este tanara care a murit astazi dupa ce a fost injunghiata de iubitul sau, intr-un coafor din Titu, județul Dambovița. Alexandra avea doar 25 de ani. Cei doi aveau impreuna o fetița.

- Astazi, 22.01.2018, nu este inchis niciun sector de drum national sau autostrada din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi de pe raza judetelor Dolj, Caras - Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita,…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Președintele PNL Dambovița, Marius Caraveteanu alaturi de vicepresedintele Adrian Chitescu, a susținut o conferința de presa in cadrul careia a abordat o serie de subiecte legate de ultimele evenimentele de la nivel național intitulandu-le” Joaca de-a guvernarea”. Liderul liberal dambovițean, Marius…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale…

- FOTO: MDI TV Alerta TBC la o gradinița din comuna Bucșani, județul Dambovița, dupa ce o educatoare a fost internata Post-ul Alerta TBC la o gradinița din Dambovița, dupa ce s-a aflat ca o educatoare este bolnava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 56 de ani, din Decindeni, a fost retinut de Politie dupa ce si-a omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani. Suspectul a declarat initial ca mama sa s-a lovit in timp ce cara lemne, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis vineri. Cei doi…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 15.373 locuri de munca, in data de 10 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.183,…

- S-a nascut la 3 decembrie 1905, in comuna Potlogi, județul Dambovița, ca fiu al lui Constantin și al Mariei. A Post-ul Absolvenți dambovițeni ai Școlii Militare de la Saint Cyr (I): Colonelul Petre C. Cristescu (1905-1991) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- In judetul Dambovita, proiectul planului de scolarizare la invatamantul dual si invatamantul profesional, pentru anul scolar 2018-2019, stabilit in baza solicitarilor de scolarizare primite de la operatorii economici prevede ca pentru liceul tehnologic, a fost realizate un procent de 80,6%, adica 41…