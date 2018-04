Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza lui Irinel Columbeanu pentru fiica lui. Irina a postat pe contul de socializare un mesaj pentru prietenii virtuali in care le-a marturisit acestora cat de fericita este, pentru ca tatal ei i-a indeplinit dorința. Irinel Columbeanu este de acord ca Irina, fata pe care o are cu Monica Gabor, …

- Mesaje de Florii 2018. An de an, în duminica dinaintea Paștelui, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. Este una dintre sarbatorile în care multi români îsi sarbatoresc ziua numelui.

- Fitness influencerul Emily Skye le ofera fetelor si femeilor o alta perspectiva asupra vietii. Inainte sa nasca, antrenoarea avea un corp demential, iar la trei luni dupa ce bebelusul a venit pe lume, nu isi incape in piele de fericire! Dar, stai sa vezi ce corp are acum si cum se antreneaza in continuare!

- Un copil din Rașnov a fost gasit mort in albia raului Ghimbasel, la 300 de metri distanța de casa. Zeci de polițiști și jandarmi l-au cautat pe baiețelul de șase ani pana tarziu in noapte. Scafandrii l-au descoperit fara viața in noaptea de luni spre marți. Parinții au alertat Poliția, dupa ce baiețelul…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la înfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur"

- Reguli de baza pe cei care vor sa faca fitness. Secretele Gabrielei Panduru, fitness și fashion model. Cat costa și ce inseamna sa faci fitness de perfomanța in SUA. Participarea la concursurile de fitness poate fi o pasiune destul de costisitoare. Pentru o pregatire adecvata, prețurile pornesc de…

- Mitsubishi are in plan dezvoltarea unui model subcompact bazat pe platforma viitorului Renault Clio. Daca proiectul primește unda verde din partea conducerii, numele Colt ar putea reveni in oferta constructorului nipon.

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- Frumoasa bruneta din Motru care a avut media 10 la Bacalaureat și care a ales sa studieze mai departe in Londra nu s-a mulțumit doar cu statutul de student al universitații City University of London, ci a ales ca in paralel cu studiile sa predea matematica intr-o școala din Londra și sa…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. De exemplu, ieri, vedeta a participat…

- Iata ca exista un ”happy end” și pentru eroina din ”The Notebook”! Dupa o relație cu Ryan Gosling care s-a incheiat abrupt, Rachel McAdams a gasit fericirea alaturi de scriitorul Jamie Linden, alaturi de care va deveni mama pentru prima oara! Rachel și iubitul sau, Jamie Linden, vor fi parinți Surpriza…

- Un copil s-a inecat in cada, la Focșani, dupa ce ar fi fost lasat nesupravegheat de parinți sa se balaceasca. Baiețul de 5 ani a fost transportat in coma profunda la spitalul din Iași, iar medicii spun ca starea lui este critica. Incidentul șocant a avut loc, miercuri seara, in Focșani. Baiețelul de…

- Monica Gabor a fost filmata de curand plimbandu-se cu fiul sau vitreg. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește mereu „fratele meu”

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Monica Gabor si Mr. Pink au intrat in noul an chinezesc! Bucuroasa de traditiile si felul in care sarbatoresc chinezii, fosta scorpie de la Izvorani le-a aratat tuturor cum a petrecut alaturi de iubitul ei.

- Simona Halep - "CiCi" Bellis este al treilea duel din cursa romancei pentru recapatarea numarului unu mondial. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro de la ora 16:00, 'sfertul' turneului Premier 5 de la Doha. Capitolul unu al povestii 'Simonike' continua la Doha:…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat, intr-o intalnire cu ministrul apararii nationale Mihai Fifor, ca Romania este un model in privinta alocarilor bugetare pentru aparare. De asemenea, Mattis a spus despre militarii romani din Afghanistan ca au castigat respectul tuturor prin curajul…

- In urma cu mai bine de zece ani, Irinel Columbeanu intra in forta in lumea afacerilor cu ciment! Ba chiar anunta ca a descoperit cel mai tare material de constructii, pe care l-a numit, cum altfel, ”columbeanit”! Doar ca minunea nu a durat. Mai multe banci si-au cerut banii pe care omul de afaceri i-a…

- Soții Cristina și Marian Nița au venit tocmai din Calimanești, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, sa caștige cei 100.000 de lei puși in joc de Dan Negru. Ei, bine vor sa plece in Thailandaaa.

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta

- Mai multe publicatii din Coreea de Sud, Marea Britanie si Statele Unite citeaza surse anonime care vorbesc despre faptul ca Samsung va creste pretul de vanzare a primelor flagship-uri pe care le va lansa anul acesta. Astfel, Galaxy S9 ar putea costa pana la 925 de dolari in Coreea de Sud. Spre comparatie,…

- Unul dintre dispozitivele Nokia pe care le asteptam la Mobile World Congress 2018 este Nokia 7 Plus, un model imbunatatit al telefonului lansat toamna trecuta in China. Acesta ar trebui sa fie lansat si in alte regiuni, insa pana in prezent nu stiam decat ca acest model este in productie, fara sa aflam…

- Unii cred ca unele femei nu prea merita sa devina mame, iar dupa ce veți vedea imaginea de mai jos, probabil le veți da dreptate. Tanara din imagine este in stare sa faca ceva de neinchipuit, in timp ce baiețelul ei se afla in aceeași incapere cu ea. „Mama” s-a pozat intr-o ipostaza demna de un film…

- Cantareața Alessia a dezvaluit cand va avea loc botezul fiului ei, care a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut. Cantareața Alessia a devenit mamica pentru prima oara la sfarșitul lunii decembrie a anului trecut . Atunci vedeta a adus pe lume un baiețel. Alessia, care a dezvaluit care este…

- Delia s-a decis sa devina mamica. Cantareata a asistat la nastere nepotelei ei si, dupa ce a vazut cum decurge totul, a decis sa ramana si ea insarcinata. Mama Deliei, Gina Matache, a dezvaluit in cadrul emisiunii Teo Show ca artista vrea sa devina mamica, asta dupa ce a asistat la nasterea nepoatei.…

- Un celebru preparat servit in cel mai populat oras din Statele Unite ale Americii, New York, care are aproape 9 milioane de locuitori, are origini romanesti, mai exact din Bucovina.Aproape ca nu exista american care sa nu fi incercat sendvisul cu pastrama facuta dupa o veche reteta, din Bucovina. ...

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- O femeie, în vârsta de 66 de ani din Massachusetts, Statele Unite, si-a fracturat o coasta dupa un acces de tuse. Pe partea intercostala dreapta s-a observat vânataia care indica un traumatism sever, iar analizele tomografice au aratat ca a noua coasta era fracturata, scrie Live…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Surpriza pentru pustiul care l-a invitat pe Hagi la ziua sa de nastere. Andrei Teodorescu a primit cadouri de la FC Viitorul si Gica Hagi, informeaza ziuaconstanta.ro ! Andrei Teodorescu, pustiul din Medgidia devenit celebru dupa ce, la o conferinta de presa de anul trecut a FC Viitorul, l-a invitat…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…

- Imediat dupa confirmarea Dark Souls Remastered, Bandai Namco a confirmat și Dark Souls Trilogy pentru PlayStation 4. Pachetul include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin și Dark Souls III: The Fire Fades și va sosi prima data in Japonia din 24 mai. In pachet…

- Laura Cosioi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va aduce pe lume un copil. Vedeta este insarcinata in patru luni, iar anul acesta va da nastere primului sau copil, care va fi o fetita.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Suprinzator, Irinel Columbeanu și Mr. Pink au multe puncte comune in modul de a privi lucrurile și se apreciaza reciproc. Ca și anul trecut, cei doi au avut o mica intalnire, de doar cateva minute Reticent in urma cu ceva ani privind identitatea lui Mr. Pink, Irinel Columbeanu s-a convins cu ochii lui…

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Celebra pianista cu bust urias din Statele Unite vrea sa devina model. Allegra Cole, in varsta de 47 de ani, spune ca a decis sa-si schimbe profesia pentru ca isi doreste sa faca ceva nou.