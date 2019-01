Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini pentru o familie. Un roman de 33 de ani a murit in noaptea de Revelion, dupa ce a fost injunghiat dupa o incaierare cu noua persoane. Tudor Simionov era bodyguard la o petrecere privata in centrul Londrei, acolo unde și-a gasit sfarșitul la cateva ore dupa trecerea in noul an.

- Ashleigh Booth, 25 de ani, a facut publice imaginile cu atacul pentru a ajuta poliția sa-l prinda pe fostul partener, Gareth Warne. Videoclipul arata cum cei doi se cearta in casa lui Ashleigh. Barbatul devine din ce in ce mai nervos și, dupa mai multe amenințari, o lovește cu putere pe tanara. Aceasta…

- Incidentul a avut loc in India, iar baiatul a murit pe loc dupa ce a fost impușcat. Tatal victimei a depus o plangere la poliție, iar printre cele patru persoane care ar putea fi responsabile pentru moartea copilului se afla și mirele. Guarav a cazut secerat dupa ce a fost impușcat la nunta care a…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost injunghiat mortal, duminica noaptea, pe o strada dintr-un cartier din municipiu, politistii retinandu-l deja pe principalul suspect, care a fost dus la audieri, au...

- Un barbat de 41 de ani din Braila a murit dupa ce a fost injunghiat in torace cu un cutit. Se pare ca victima a fost atacata in plina strada de trei barbati, in urma unui scandal, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Adrian Boingiu (61 de ani), "secundul" lui Mirel Radoi, a vorbit, miercuri dimineata, la ProSport Live, despre momentul crucial pentru calificarea nationalei U21 la Campionatul European din Italia si San Marino, dar si despre marea calitate a grupului condus de fostul capitan din Ghencea.

- Tara Fares, o tanara de originine irakian foarte populara pe Instagram, a fost impucata mortal in timp ce se afla la volanul bolidului sau Porsche, in Bagdad, potrivit stirileprotv.ro.Tragedia a fost surprinsa pe camerele de supraveghere. In imagini se poate observa cum tanara iși conducea…

- Proprietarii de caini de lupta din Viena nu vor trebui sa exagereze cu bautura atunci cand sunt insotiti de animalul de companie, conform noilor reguli redactate de autoritatile locale, dupa ce Rottweiler-ul unei femei bete a ucis un bebelus, informeaza DPA. Pana in prezent, persoanele care detineau…