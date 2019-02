Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au luat parte la proteste in marja ceremoniei la care cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au semnat marti, la Aachen, in vestul Germaniei, un nou tratat bilateral de prietenie intre tarile lor, transmite dpa preluata de Agerpres. Conform…

- Mobilizare scazuta, dar tensiuni la lasarea intunericului. Asa s-ar putea caracteriza al saselea episod al protestului 'vestelor galbene' din Franta, la care ieri au participat 40 de mii de oameni.

- In timpul manifestatiilor violente ale „vestelor galbene“, care au avut loc sambata la Paris, a fost surprins momentul in care un politist incearca sa-i indeparteze pe protestatarii care aruncau cu pietre spre fortele de ordine, scotand pistolul din dotare.

- Cel mai mare operator de autostrazi din Franta, Vinci Autoroutes, a declarat intr-un comunicat ca demonstratiile sunt in curs de desfasurare in 40 de locatii din reteaua sa si ca multe intersectii de autostrada au fost puternic avariate, in special in sudul Frantei. Statia de taxare Bandol,…

- Deficitul bugetar al Frantei va depasi, probabil, limita de 3% din PIB permisa de tratatul Uniunii Europene si va ajunge la 3,4% , potrivit estimarii presedintelui Adunarii Nationale, Richard Ferran, citata de Le Journal du Dimanche și Reuters . Deficitul bugetar va crește cu circa 10 miliarde de…

- Dupa violentele din timpul manifestatiilor "vestelor galbene", Parchetul de la Paris va revizui din nou in crestere numarul de audieri, luni si marti, pentru a face fata numarului de arestati, a anuntat duminica procurorul Republicii Franceze, Remy Heitz, informeaza luni AFP. "Mai mult de 900 de persoane…

- Imagini surprinse de o camera video corporala arata cum au vazut fortele de ordine franceze confruntarile cu protestatarii din miscarea „Vestele galbene“, care au avut loc sambata, la Paris.

- Sambata, mii de protestatari s-au ciocnit cu fortele de ordine la Paris, au incendiat vehicule, au jefuit magazine, au distrus mobilier stradal si au vandalizat Arcul de Triumf. Politia franceza antirevolta a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa miile de protestatari. Potrivit…