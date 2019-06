Stiri pe aceeasi tema

- „Eu dezaprob o astfel de manifestare. Nu cred acest lucru (n.r. ca sunt de la organizația Teleorman), dar cine a facut acest lucru nu cred ca a procedat intr-un mod normal", a declarat Viorica Dancila, sambata, dupa Congresul PSD. Marian Oprișan a declarat ca liderii organizațiilor PSD Olt,…

- Marian Oprșian a zis ca a fost huiduit de delegații PSD de la Olt, Dolj și Teleorman. Vicepreședintele PSD a spus ca nu voia decat sa transmita un mesaj de unitate. ”Aveam un mesaj de unitate, de solidaritate și voiam sa zic ca vom continua lupta pentru a putea face romanilor o viața mai buna.…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost huiduit la Congresul PSD. El susține ca a fost huiduit de delegații PSD de la Olt, Dolj și Teleorman, iar asta s-a intamplat din cauza faptului ca l-a criticat public pe Liviu Dragnea.Citește și: ALERTA - Marian Oprișan a fost UMILIT la Congresul…

- In PSD au inceput sa circule SMS-uri incendiare dupa incidentul de la Congres, cand vicepreședintele partidului, Marian Oprișan, a fost huiduit și fluierat la scena deschisa și nu a mai putut sa-și țina discursul.In partid se apreciaza ca incidentul a fost provocat de filialele județene Olt,…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca odata cu umilința suferita la Congresul PSD de catre Marian Oprișan, acestuia i s-a terminat cariera politica.Citește și: ALERTA - Marian Oprișan a fost UMILIT la Congresul PSD: sala l-a huiduit și l-a fluierat la scena deschisa. Vicepreședintele PSD…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan nu a putut sa iși țina, sambata, in timpul Congresului PSD, discursul programat, din cauza huiduielilor și a fluieraturilor din sala.Cand Oprișan a urcat pe scena sa ia cuvantul, sala a inceput sa fluiere și sa huiduie. „Pleaca! Lasa-ne!” se striga…

- Rovana Plumb și-a depus, luni, mandatul din funcția de președinte al organizației PSD Dimbovița, in cadrul ședinței Comitetului Executiv al filialeim scrie Mediafax. „In cadrul ședinței Comitetului Executiv mi-am depus mandatul de președinte al organizației, solicitand organizației daca dorește…

- Aflat in vizita electorala in Dolj alaturi de ministrul Agriculturii Petre Daea, Liviu Dragnea a fost intrebat cum comenteaza modul in care a fost caracterizat de postul public de televiziune german. Pentru Dragnea, a fost un prilej sa-si continue retorica anti-occidentala si, mai mult, el a sustinut…