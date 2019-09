Stiri pe aceeasi tema

- Un militar roman a murit la Kabul in urma atacului sinucigas de azi dimineata din cartierul rezidential din capitala Afganistanului. Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul a fost ranit grav, tot la Kabul. In acest al doilea atac cel putin…

- O fabrica de artificii a explodat miercuri in India, iar 14 oameni și-au pierdut viața. Incidentul s-a petrecut cu doar cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, unde se dau tot felul de focuri de...

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost ranite dupa ce un vehicul a explodat in capitala afgana Kabul, in apropierea unei cladiri folosite de organizațiile internaționale, au informat serviciile de urgența, relateaza Reuters, conform Mediafax.Explozia, care a afectat o arie de…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte 28 ranite luni dupa explozia unei mașini capcana în apropiere de un punct de control situat de calea de acces catre aeroportul din Mogadiscio, un atentat revendicat de islamiștii Al Shabaab, scrie AFP."Cadavrele a 17 persoane au fost ucise…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…