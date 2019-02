Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de carne vie ramane o plaga a societații actuale care pare ca nu-și gasește leac. Marturiile celor care au trecut prin chinul de a fi traficate și obligate sa se prostitueze sunt cutremuratoare. Sarah Forsyth, acum in varsta de 42 de ani, a povestit teribila experiența prin care a trecut intr-o…

- Au aparut primele imagini cu momentul in care Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion la Londra a fost atacat. In imaginile prezentate de Daily Mail se poate observa ca in timp ce toți cei prezenți se bat, o alta persoana apare cu un cuțit in mana, același cuțit cu care a fost ucis romanul…

- Frumoasa Mavi, din serialul „Dragoste si ura”, difuzat de Kanal D, nunta atipica in Amsterdam! Iata ce tinuta extravaganta a ales celebra Burcu Kiratli, in cea mai importanta zi din viata sa! Actrita a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai chipesi si talentati cantareti din Turcia! Cantaretul…

- Postul de televiziune turc A-Haber a difuzat imagini de pe camere de supraveghere in care pot fi vazuți trei barbati ce transporta saci in care s-ar afla - potrivit sursei citate - cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi dupa ce a fost ucis in interiorul consulatului tarii sale din…

- Aproape de o tragedie in Poiana Brașov! Asta era sa se intample cu fiul cel mic al lui Cristi Borcea! Milan a fost plimbat de Borcea cu trasura, dar, dupa ce a fost coborat din brațe, a fugit in fața unei mașini, chiar sub ochii tatalui sau. Nu s-a intamplat nimic grav pentru ca automobilul circula…

- Turcia a trimis sambata seara intariri in nordul Siriei in apropierea unei zone controlate de fortele kurde, in contextul in care Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva pentru a le "elimina" pe acestea, a anuntat un ONG, relateaza AFP.preluata de Agerpres. Aceste evolutii din teren intervin…

- Imagini incredibile au fost surprinse și postate pe o rețea de socializare de un sofer care mergea pe autostrada Sebeș-Turda, intre Aiud si Turda. O vaca speriata alerga printre mașini! Louturile 3 și 4 ale autotrazii Sebeș-Turda au fost inaugurate recent de catre autoritati. O vaca in fuga, speriata…