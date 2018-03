Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii, scrie Mediafax.Avioane militare dotate cu armament antisubmarin…

- Coreea de Nord a intensificat activitatile intr-un complex nuclear, desi liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar urma sa aiba o intrevedere cu presedintele SUA, Donald Trump, peste cateva saptamani, pentru a discuta despre denuclearizare, informeaza agentia Associated Press.

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu.

- Echipa #Razboinicii a ramas in cinci oameni si face imposibila desfasurarea meciurilor ca pana acum. „Incepand de la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual. Veti putea alege pe cine vreti. Nu va mai exista acel moment care mie imi placea foarte mare placaere sa-l spun ‘E momentul strategiilor’.…

- Politia din Tempe a facut public miercuri un videoclip al primului accident inregistrat al unui autovehicul fara sofer, in care se arata cum masina Uber nu a incetinit si a lovit mortal o femeie de 49 de ani, relateaza The Guardian.

- Pe pagina personal de Facebook, Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și TV din Romania, a povestit cu lux de amanunte momentul cand doi taximetrist au fost amendati de politia romana.

- Imagini demne de un film din seria James Bond. Submarinul britanic Trenchant a iesit la suprafata in Oceanul Arctic, dupa ce a spart calota glaciara, groasa de un metru, scrie digi24.ro.La fel au facut si doua submarine americane, Connecticut si Hartford.

- Vremea se schimba in acest weekend de la o zi la alta și chiar de la o ora la alta. Pana sambata va fi cald. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Masa de aer extrem de rece din zona Polului Nord, va cobori treptat si va ...

- Vremea va fi placuta pana sambata, apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Capitala, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit reprezentanților ANM, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitații sub forma de ninsoare, care continua…

- Injumatațirea Postului Mare sau Miezul Paresimilor se caracteriza in Calendarul popular printr-o relaxare simțita de cei care posteau. ”Mai este juma de post”, spuneau țaranii. Cu sute de ani in urma, termenul ”paresimi” semnifica toata perioada postului Sfintelor Paști. In miercurea din saptamana a…

- In timp ce europenii se confrunta cu o iarna neașteptata și geroasa, cu temperaturi ce scad pana la -35 de grade Celsius, la Polul Nord acestea au crescut chiar și cu 25 de grade Celsius, scrie b1.ro. De asemenea, și pentru țara noastra s-au emis avertizari meteorologice pentru vreme extrem…

- Un italian a inscenat un accident auto unui muncitor roman care ii facea reparații la casa. Un italian a pus la cale un accident auto unui muncitor roman care facea reparații la casa lui. Incidentul a avut loc in septembrie 2014, la Capannori, in provincia Lucca, dar abia acum magistrații i-au dat dreptate…

- Finantele constituie cea mai mare industrie a Australiei, iar bancile sale sunt printre cele mai profitabile din lume. Acum cea mai mare organizatie australiana de ancheta publica examineaza abaterile bancilor si ale institutiilor financiare ale natiunii, scrie BBC. Comisia regala…

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, a fost pana in acest moment o provocare continua pentru echipele implicate, insa testul este departe de a se fi incheiat. Cele zece vedete ramase in competiție au parcurs deja jumatate din maratonul de 5000 kilometri, timp in care și-au depașit limitele și…

- De-a lungul anilor calota glaciara de la Polul Nord s-a micsorat extrem de mult, iar procesul, spun climatologii, s-a accelerat. Specialistii au fost uimiti sa constate ca in ultimii 3 ani gheata a continuat sa se topeasca in zone din nordul Groenlandei, inclusiv pe timpul noptii polare. Simularile…

- Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, va pleca sambata dimineata cu avionul spre Canada pentru a participa la ultramaratonul de la Cercul Polar de Nord "Arctic 6633 Ultra", al carui start va fi dat pe 9 martie din Eagle Plains (Yukon) si se va incheia la Tuktoyaktuk. Sportivii vor trebui sa strabata…

- I.C.S.„Red Union Fenosa" S.A. vine cu precizari referitor la momentul de la conferința interparlamentara in care s-a produs o pana de curent in timpul primului discurs. Potrivit reprezentanților intreprinderii de distribuție a energiei electrice, deconectarea nu a fost cauzata de avarierea rețelei…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- In caz de bombardamente aeriene sau terestre, cutremure devastatoare, razboi, cladiri facute una cu pamantul, drumuri distruse ori surupate, incendii de nestapanit, situația județului Bihor produce o imagine de coșmar mai sumbra decat ce se poate petrece oricand in realitate, iar asta pentru ca avem…

- Bene e fugit din țara, dar firma lui prospera. Construiește un imperiu pe 6 hectare + Galceava milionarilor Consiliul Local este pe care sa aprobe un plan urbanistic zonal pentru un teren aflat in litigiu. Omul de afaceri Ioan Bene fuge de lege. Are de ispașit o condamnare de 3 ani și 8 luni de…

- Camerele de supraveghere amplasate in satul Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu au surprins momentul in care trenul InterRegio Suceava - Bucuresti a lovit autoturismul in care se aflau cei doi soti. Pe imagini se observa cum masina se apropie de trecerea la nivel cu calea ferata, dupa care opreste…

- Patinatorii din Canada Tessa Virtue si Scott Moir au cucerit medalia olimpica de aur la PyeongChang, in cadrul concursului de patinaj artistic al JO de iarna, editia 2018, la capatul unui exercițiu care i-a lasat pe toți cei prezenți fara suflare.

- La cateva secunde dupa ce a pornit in cursa, atletul nord-coreean Jong Kwang Bom, care a participat la proba de 500 de metri patinaj viteza la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, a cazut spectaculos pe gheața.

- Imagini impresionante surprinse la Craiova. Un cațel care a ramas blocat intr-un tub de ciment, lung de opt metri, a fost salvat de pompieri. Animalul, alaturi de fratele sau, ar fi fost abandonați de stapan. Unul dintre ei, mai puțin norocos, a fost calcat de mașina.

- "Am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F16" România doreste sa completeze escadrila de F16 cu înca patru aeronave si are în proiectie achizitionarea a înca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale,…

- Suprafata medie locuibila a unei locuinte din Romania este de 41 mp, de peste doua ori mai mica comparativ cu media din UE – 90,1 mp, conform datelor prezentate de Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania, la o conferinta a Asociatiei Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR).…

- Barbatul a acordat un interviu la tv, unde a prezentat si o fotografie pe care sustine ca a facut-o in calatoria sa in viitor. In imagine se vad mai multe cladiri de tip zgaraie-nori cu o forma neobisnuita si de culoare verde. "Nu o sa uit niciodata momentul in care am facut poza. Eram…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- Arhipelagul Tuvalu, o mica natiune insulara din Pacific considerata multa vreme condamnata la disparitie din cauza incalzirii climatice, si-a marit de fapt teritoriul in ultimii ani, potrivit unui nou studiu, relateaza AFP. Universitatea din Auckland a analizat in detaliu schimbarile din…

- O explozie fara flacara s-a produs, luni, la o benzinarie din municipiul Galati, o masina fiind avariata de un capac metalic care a cazut peste aceasta. Inspectia de prevenire din cadrul ISU Galati va face verficari. Potrivit unor martori la incident, explozia s-a produs la o benzinarie situata pe strada…

- Edilul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, ca ''se încearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat în momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia'', anunta Agerpres.

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat ca un plan de adaugare a unei noi rachete de croaziera la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmareste sa ofere parghii suplimentare negociatorilor care incearca sa convinga Rusia sa nu mai incalce un tratat-cheie privind controlul asupra armelor.

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru performantele prin care a traversat inot Canalul Manecii si apoi intreg cursul Dunarii, a anuntat miercuri, la Petrosani, ca a luat decizia de a participa la ultramaratonul de la Polul Nord, cunoscut sub numele de "Arctic 6633 Ultra". Iancu a declarat ca ideea…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- O adolescenta de 17 ani care a suferit arsuri pe 90 din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru AGERPRES prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul tinerei, o fetita in varsta de doi…

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Moartea lui Fram O intreaga planeta s-a intristat urmarind filmulețul in care un urs polar doar piele și os se prabușește in moarte langa un coș de gunoi in care nu a gasit nimic de mancare. Ursul polar (Ursus maritimus) a intrat în mentalul colectiv românesc prin emoționantul roman…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul locomotiva explozii produse in momentul in care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane București Grivița.

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Un om a murit și un altul a fost ranit grav, luni seara, dupa ce o țeava a rețelei de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala s-a fisurat. UPDATE 21.35: Cel de-al doilea muncitor prins in subteran in momentul fisurarii unei țevi a rețelei de termoficare a fost scos de pompieri. Barbatul…

- Alexandra Marin, tanara ucisa intr-un coafor din Dambovița de fostul iubit militar, a fost condusa, astazi, pe ultimul drum. La capataiul sau s-au adunat zeci de oameni, extrem de indurerați de pierdere. Din cele mai recente informații din cadrul anchetei reiese ca Florin Oprea, militarul care a ucisa,…

- Momente de panica intr-un autobuz care ducea elevi la o scoala din Massachusetts. Pe un drum in panta, acoperit de gheata, autobuzul a inceput sa o ia la vale. A iesit de pe carosabil, a lovit o cutie postala si s-a oprit intr-o masina parcata. Nimeni nu a fost ranit in neobisnuitul…

- Inregistrarea il arata pe barbat in timp ce pregateste atacul si isi ia ramas bun de la copii. Teroristul, avand in brate o arma, vorbeste cu fiul si fiica lui. Apoi barbatul este urcat intr-o masina cu explozibil. Acesta ar fi comis un atentat la o baza militara din estul Siriei. (stirileprotv.ro).

- Simona Halep a avut nevoie de doar o ora si 20 de minute pentru a trece de Naomi Osaka (6-3, 6-2), la capatul unui meci in care constanteanca a aratat cu adevarat ca un lider mondial capabil sa domine o adversara dificila si sa trimita un mesaj clar adversarelor ramase in competitie.

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- Direcția Fiscala Brașov a inceput luni, 8 ianuarie, incasarea impozitelor locale aferente anului 2018. Astfel, brașovenii au luat cu asalt casieriile pentru a-și plati impozitele in prima zi in care s-a putut face acest lucru. Inca de la prima ora s-au format cozi de circa zece metri, care s-au menținut…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a declarat ca prima conditie pentru ca SUA sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian este ca nord-coreenii sa opreasca testele nucleare.“Trebuie sa se intample multe lucruri inainte de orice discutie. Nord-coreenii trebuie sa opreasca testele…

- Realizarea crucii de gheata reprezinta o traditie veche la Arhiepiscopia Dunarii de Jos. De obicei, crucea inalta de 1,5 metri este realizata afara, apa fiind lasata sa inghete in matritele pregatite de Arhiepiscopie. Anul acesta, insa, crucea principala si rezerva sa sunt pregatite intr-un laborator…