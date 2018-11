Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul European pentru Politica regionala, social-democrata Corina Crețu, o contrazice pe colega ei de partid, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in legatura cu costurile studiilor de fezabilitate pentru proiectele celor 3 spitale regionale, care ar urma sa fie construite la Cluj-Napoca,…

- Fostul fotbalist Ilie Balaci, decedat duminica in urma unui stop cardiac, este inmormantat astazi. Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Balaci a fost depus la stationul Ion Oblemeneco din Craiova.

- Cel puțin 12 spitale din Romania nu fac deloc, in acest moment, avorturi la cererea pacientelor, ci doar avorturi terapeutice, considerate urgențe medicale. In alte spitale, o parte dintre medicii ginecologi refuza sa ofere acest serviciu, dar au colegi care fac intreruperi de sarcina, in același spital.…

- Smiley a lansat videoclipul piesei Aprinde scanteia, prima piesa a artistului in 2018, o marturie personala despre viața și libertatea de a fi. “Cu totii avem nevoie de incurajari, in condițiile in care totul in jurul nostru pare construit dupa reguli pe care nu le intelegem. Noi credem ca nimic nu…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat joi, la Craiova, ca ceea ce spune acum Gabriela Firea despre PSD el a spus de un an si jumatate, iar ulterior au mai spus si altii aceleasi lucruri si vor urma mai urma si alti lideri. Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a promis mai multe autostrazi, porturi și spitale care ar urma sa fie realizate in urmatorii ani, insa economiștii, deși considera ca sunt necesare, spun ca acestea nu vor putea fi realizate prea curand. Și asta dintr-un motiv simplu: a anunțat deja creșteri masive de pensii…

- Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara. Oamenii au ielit in strada in Sibiu, Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare. Proteste cu participare mai redusa sunt in desfasurare si in alte orase din tara cum ar fi Bistrita,…