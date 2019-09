VIDEO Momente de panică la bordul unui avion. Flăcări la un motor A fost panica intr-un avion Boeing 737 care efectua o cursa interna in Canada, susține Russia Today. Pasagerii au vazut cum mai multe pasari sunt ptinse in motorul aeronavei, iar mai apoi incep sa iasa flacari. Incidentul a avut loc la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Abbotsford. Pilotul a fost nevoit sa declare o urgența și sa intoarca aeronava pe aeroport in cel mai scurt timp. Intre timp, pasagerii asistau terifiați la scenele care se derulau sub ochii lor. Unii dintre ei au vrut insa sa surprinda momentul de panica. Un purtator de cuvantal companiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

