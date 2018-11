Stiri pe aceeasi tema

- Invitat joi in emisiunea lui Jimmy Fallon, cantarețul nu a reușit sa scoata niciun cuvant. El a suferit o leziune a corzii vocale și se afla intr-o pauza de…vorbit. Deși Justin nu putea scoate niciun sunet, Jimmy Fallon a fost gazda perfecta. El a vorbit in locul artistului și a facut tot soiul de glume…

- Fotbalul romanesc a privit din nou cu sufletul la gura accidentarea unui jucator. In minutul 8, Laurentiu Rus l-a lovit intentionat in gat pe Valentin Mihaila si mijlocasul de 18 ani a picat inconstient pe gazon. Ivan Martic, cel care a fost aproape de faza, a inceput sa se roage pe teren dupa ce…

- Justin Timberlake s-a indragostit de Jessica Biel in momentul in care actrița a fost singura dintr-un grup care a ras la „comentariile sarcastice” pe care le facea. Cantarețul in varsta de 37 de ani s-a casatorit ca actrița – cu care are un baiat in varsta de trei ani, Silas – in 2012. In cartea […]

- O fetita de patru ani a fost atacata de un leu, in timpul unei reprezentanții date de Circul de Stat Big Moscow. Leul a țașnit din mainile dresorului lui și s-a repezit prin plasa de siguranța la o fetița. Incidentul a avut loc in Uspenskoye, Rusia.

- Bogdan Chirosca, un cunoscut solist in varsta de 45 de ani, a murit intr-un accident in care aproape a fost decapitat. Barbatul conducea un ATV pe o strada din Iasi in momentul tragediei si s-a lovit de un cablu care atarna, din cauza vizibilitatii reduse si a intunericului. Apropiatii si…

- Un incendiu si explozii au avut loc la un depozit de munitii al Ministerului ucrainean al Apararii situat la 176 de km est de capitala tarii, Kiev, iar aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate, potrivit unor oficiali, citati de Reuters.

- Episodul jafurilor de la Sinesti se repeta la Tandarei: o familie cu doi copii din Galati, care se intorcea de la mare, a trait clipe de groaza dupa ce mai multe masini au incercat sa o blocheze in trafic. Oamenii au apelat 112, dar nimeni nu le-a venit in ajutor. In minivacanta de Sf. Maria, sejurul…

- Trei muncitori au fost prinși, joi, sub un mal de pamant la un strand in constructie in localitatea sibiana Scoreiu. La fața locului au fost trimise de urgența mai multe echipaje, inclusiv un echipaj de descarcerare, scrie Mediafax.ISU Sibiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Scoreiu,…