- CAGLIARI - INTER 1-2 / Atacantul belgian Lukaku a fost victima ultrasilor sarzi, care in trecut i-au agresat rasist pe Eto'o, Matuidi si Kean. „Sunt lucruri urate care n-ar trebui sa existe in fotbal", l-a aparat slovacul Skriniar. Inter se mentine lider si dupa deplasarea in Sardinia, in care Romelu…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku a fost victima a scandarilor rasiste la meciul pe care echipa lui, Inter Milano, l-a castigat, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Cagliari, informeaza lefigaro.fr.

- Tehnicianul echipei Inter Milano, Antonio Conte, este cel mai bun antrenor din lume, a declarat vineri atacantul belgian Romelu Lukaku, el laudand modul in care acesta a reusit sa-l aduca in final la echipa din Serie A. "Antrenorul a fost un factor cheie. Este cel mai bun antrenor din lume: reuseste…

- Clubul englez de fotbal Manchester United a acceptat oferta echipei italiene Internazionale Milano pentru transferul atacantului belgian Romelu Lukaku, care a sosit miercuri seara in Italia pentru vizita medicala si semnarea contractului cu gruparea din Serie A, anunta presa italiana si

- Jucatorul lui Manchester United, Romelu Lukaku (26 de ani), a fost fotografiat luni antrenandu-se alaturi de echipa la care și-a inceput cariera, Anderlecht, in așteptarea unui transfer la Inter Milano, potrivit Mediafax.Atacantul belgian a incercat sa paraseasca, in aceasta sesiune de transferuri,…

- Internationalul belgian Radja Nainggolan, indezirabil la Inter Milano dupa sosirea antrenorului Antonio Conte, isi va continua cariera tot in Serie A, la formatia Cagliari, unde va fi imprumutat pentru un sezon, informeaza presa sportiva din Italia si Belgia.

- Internationalul italian Nicolo Barella, dorit atat de AS Roma cat si de PSG, va fi jucatorul echipei Inter Milano pentru urmatorii cinci ani, a anuntat gruparea milaneza, prezentand pe site-ul sau oficial o fotografie a mijlocasului lui Cagliari alaturi de cuvintele ''Bine ai

