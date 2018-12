Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in zona Colonie din localitatea Petrești, jud Alba pe drumul Sebeș – Șugag. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a lovit o conducta de gaz. In urma impactului la țeava de gaz a izbucnit și un incendiu pentru care a fost necesara intervenția pompierilor. Garda din…

- Lia Olguța Vasilescu a primit diagnosticul de astigmatism. De altfel, operația a fost una necesara, iar cel mai probabil este vorba despre o intervenție cu laser. In acest moment, fostul ministru al muncii se afla la Craiova, acolo unde a fost și operata, pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie.…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori si viscol la munte. Avertizarea a intrat in vigoare in aceasta noapte, la ora 2 și expira in dimineața zilei de Craciun. In anumite zone vremea a cauzat mari probleme. Mai multe masini au ramas inzapezite din cauza troienelor formate de viscol care au ajuns…

- Președintele Klaus Iohannis a sosit la Guvern. Inaintea lui, cu cateva minute, au sosit și mai mulți dintre miniștri, inclusiv Eugen Teodorovici, care a fost la Parlament și a vorbit cu Liviu Dragnea și Calin Popescu...

- Noi detalii despre accidentul ce s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 18:00, de pe traseul Chișinau-Leușeni. In urma impactului, o perosana a decedat, iar altele patru au ajuns in stare grava la spital, printre care și un copil.

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner.

- Targul de Craciun va fi organizat și in acest an de Guvern. Iarmarocul va fi deschis in perioada 15 decembrie - 15 ianuarie. Pomul de Craciun in acest an va fi oferit de Romania, iar o surpriza va fi o roata panoramica cu inaltimea de 20 de metri.Stirea se actualizeaza.

- Un barbat a patruns cu masina intr-o cafenea din districtul Charlottenburg din Berlin, ranind cateva persoane, dar autoritatile afirma ca nu au indicii privind un act terorist, transmite agentia Reuters titrata de Agerpres. ‘Conform primelor date ale colegilor nostri de la fata locului, soferul are…