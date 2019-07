Video: Moment dramatic, antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe, a facut infarct in timpul meciului cu Craiova, 0-2. Stirile zilei din sport!

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe a speriat pe toata lumea, duminica seara, in timpul meciului dintre Dinamo si Universitatea Craiova. Antrenorul dinamovist a facut un stop cardiac pe banca, iar medicii au intervenit imediat. Ajuns la spital, cadrele medicale i-au pus imediat diagnosticul lui Neagoe: infarct cardiac inferior.…

- Eugen Neagoe, fostul antrenor al celor de la Pandurii Targu-Jiu, a facut infarct, duminica seara, in timpul meciului dintre echipa sa, Dinamo și CS Universitatea Craiova (0-2), de pe Arena Naționala. Craioveanul a leșinat in minutul 25. La scurt timp, dupa ce a fost stabilizat, acesta a fost…

