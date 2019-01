Stiri pe aceeasi tema

- Acum 49 de ani si putin, trei astronauti si NASA au tras o sperietura zdravana. Atunci cand racheta Saturn V lua in altitudine, a primit o doza de realitate terestra: un fulger a lovit racheta si a afectat instalatia electrica a navei spatiale....

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat, in dimineata zilei de marti, 27 noiembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni Satu Mare Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a unui copil in varsta de 3 ani si 11 luni, care a suferit arsuri…

- Intr-un interviu inregistrat pe 30 octombrie 2013, Michael Schumacher a raspuns la 9 intrebari adresate de fani. Pilotul german a vorbit, printre altele, despre cel mai emoționant moment al carierei, care a fost adversarul pe care l-a respectat cel mai mult dar și de ce cursele de karting sunt cel…

- Florin Busuioc a facut infarct pe scena. Medicii i-au salvat viata in ultimul moment! Florin Busuioc a suferit un infarct aseara in timpul unui spectacol in care juca pe scena Filarmonicii din Craiova. Actorul, in varsta de 56 de ani, cunoscut publicului si drept Busu, cel care prezinta Meteo la Pro…

- Un avion de vanatoare F-16 a fost avariat la sol dupa ce a evitat la limita o alta aeronava, intr-o baza aeriana din sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com, informeaza Mediafax.Din cauza unei probleme la sistemul de franare, avionul F-16 nu a putut fi oprit de pilot, astfel ca a…

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, efectueaza joi, 1 noiembrie, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Iasi Bruxelles, Belgia, pentru transferul unui pacient din Piatra Neamt, ranit in urma unei explozii, transmite MApN. Pacientul aflat…

- Ducele și ducesa de Sussex, Meghan și Harry, au fost la un pas de moarte in timpul turneului de la Antipozi. Avionul care ii transporta spre Sydney a ratat aterizarea, iar pilotul a facut o manevra de ultim moment.

- Moment dramatic surprins vineri pe aeroportul din Bristol, Marea Britanie, în timpul furtunii Callum. Un avion Boeing 757-200 a aterizat în condiții extreme, pe laterala, sub rafale de vânt de pâna la 150 de kilometri pe ora. Un avion aparținând companiei germane TUI…