- CSM Bucuresti s-a impus cu 28-17 pe terenul echipei CSM Roman, in ultimul meci al etapei a 6-a a Ligii Nationale de handbal masculin. In urma acestui rezultat, campioana Romaniei a urcat pe locul 2, fiind la trei puncte distanta de SCM Rm. Valcea.

- CSM București a caștigat, scor 29-27 (14-14), partida disputata in deplasare, din etapa a treia a Grupei D a Ligii Campionilor la handbal feminin, impotriva echipei Vipers Kristiansand din Norvegia. "Tigroaicele" au inceput greu partida, fiind conduse și la trei goluri distanța, insa au egalat pana…

- Dragan Djukic debuteaza sambata pe banca tehnica a echipei CSM Bucuresti, in meciul din Norvegia cu Vipers Kristiansand din Liga Campionilor (ora 19:15). Antrenorul sarb a avut la dispozitie 48 de ore si doua antrenamente pentru a readuce campioana Romaniei in grafic.

- CSM Bucuresti a fost invinsa de echipa germana SG BBM Bietigheim cu scorul de 30-28 (16-12), duminica seara, la Ludwigsburg, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a suferit al doilea esec consecutiv, dupa ce marti era invinsa chiar la Bucuresti…

- CSM Bucuresti este in stare de soc, dupa ce a pierdut al doilea meci in aceasta saptamana, 28-30 cu Bietigheim in Liga Campionilor. „Tigroaicele” au jucat foarte slab, iar rezultatul a fost in consecinta.

- Bietigheim a trecut de CSM București, scor 30-28. Campioana Romaniei a pierdut a doua partida consecutiva, dupa cea din Liga Naționala, cu Ramnicu Valcea, scrie gsp.ro.Ultima data cand CSM București a pierdut doua partide consecutive a fost in luna martie. Atunci era invinsa de Craiova in…

- CSM Bucuresti nu a gasit un raspuns concret pentru infrangerea cu SCM Rm. Valcea din Liga Nationala, dar nu are timp foarte mult sa-si liga ranile pentru ca maine, de la ora 19:00 (in direct pe DigiSport si Dolce Sport), va sustine, in Germania, al doilea meci din grupa D a...

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, 26-22 pe terenul HC Zalau. Campioana Romaniei a avut insa un final care l-a nemultumit pe antrenorul Magnus Johansson.