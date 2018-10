VIDEO: Moderatorii de pe Facebook: Am vazut sute de decapitari

Superliga… veteranilor

Rapid Mizil – Ştiinţa Albeşti 1-2 (1-0) Marcel Marin Stadion: „Ionuţ Trandafir” – Ciorani. Spectatori: circa 150. Au marcat: C. Elisei (10) / D. Dinu (48), A Stanciu (90+1) Mizil: Rânceanu – E. Matei (63 Nedelcu), Curea, Lambă (cpt), C. Iacob – Suditu, M. Dan, S. Andrei – C. Ilie (46 I. Petre), Elisei, R. Ghidia. Antrenor: Gabriel Cozma. Albeşti: Cernat… [citeste mai departe]