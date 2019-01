Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a 'lucrat niciodata pentru Rusia', dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.

- Rusia a declarat un atasat militar, din cadrul ambasadei Slovaciei la Moscova, persona non-grata si i-a oferit doua zile pentru a parasi tara, a informat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA, relateaza Mediafax.Ministerul rus de Externe a luat aceasta decizie in urma unei masuri…

- Presedintele Statelor Unite ar putea face agest gest pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP. Arestarea lui Meng Wanzhou, director financiar al gigantului din domeniul telecomunicatiilor Huawei, a provocat furia Beijingului, in contextul in care un armistitiu in razboiul comercial…

- Rusia intentioneaza sa construiasca in 2019 o noua statie de radar de alerta avansata in Crimeea, dezvaluie joi o sursa apropiata serviciilor de securitate FSB in aceasta peninsula ucraineana anexata de Moscova, citata de agentia rusa de presa Interfax, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Anuntarea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis vicepresedintelui american, Mike Pence, ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Interfax, citat de Reuters.Putin si Pence au discutat in Singapore saptamana trecuta privind problemele cheie care ar putea…

- UPDATE Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse.…

- Ministerul de Externe chinez are cateva sfaturi pentru administratia americana daca aceasta este ingrijorata de interceptarea din strainatate a iPhone-urilor presedintelui Donald Trump: sa foloseasca in loc un telefon Huawei sau pur si simplu sa rupa complet legaturile cu lumea, relateaza Reuters. Replica…