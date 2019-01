Stiri pe aceeasi tema

- ”Umblatul cu capra” este unul dintre obiceiurile stravechi, ce fac parte din traditiile de iarna, pastrat inca la romani de Anul Nou, mai ales la sate. Capra a fost socotita de romani ca animalul care alunga spiritele rele si aduce noroc in noul an. Citește și: Mesaje de Anul Nou, Urari de Anul Nou,…

- Obiceiurile și tradițiile din timpul Sarbatorilor de Iarna din satele Țarii Moților pot fi descoperite intr-o expoziție de fotografie deschisa, vineri, in spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba. Expoziția „Țara Moților – calatorie in timp” reunește 29 de fotografii realizate…

- In data de 16.12.2018, in jurul orei 17.50, un barbat in varsta de 63 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe DN76, din direcția Brad spre Deva, cand a ajuns la podul peste raul Fornadia, a efectuat o manevra de depașire a doua autovehicule, prin incalcarea marcajului longitudinal…

- 1918, anul in care s-a trecut de la agonie la extaz. Marele Razboi, cu toate intorsaturile sale, parea ca nu se mai termina. Decizii politice, ingrijirea bolnavilor de tifos sau a raniților de pe front, incurajarea armatei sau ajutorarea refugiaților, toate au un nume comun: Regina Maria. Și pentru…

- Miercuri, deputatii au decis suplimentarea activitatilor turistice pentru care se aplica reducerea cotei TVA la 5%, respectiv pentru transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tractiune cu aburi pe linii inguste, telecabine sau teleski in scop turistic sau de agrement. Proiectul…

- O porțiune din bulevardul Stirbei Voda isi schimba denumirea in bulevardul Ilie Balaci. Tronsonul care va purta numele marelui fotbalist este cuprins intre giratoriul de la Ciuperca si Parcul Tineretului, intersectie cu strada Bucovat. Nu-si va schimba denumirea tronsonul cuprins ...

- Sursa citata precizeaza ca, luni, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se vor executa unele lucrari de intretinere. Pe sensul catre Constanta, au loc lucrari pe tronsonul kilometric 16+500 – 17+500 de metri, in zona localitatii ilfovene Cernica, urmand a fi afectate banda de urgenta si banda…

Un barbat de 32 de ani din Salciua de Jos a omorat in bataie un consatean de 60 de ani. Imbibat bine de alcool atacatorul și-a adus aminte de un conflict mai vechi și s-a dus la locuința...