Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrita (24 de ani) a marcat un nou gol pentru New York City, vineri, in campionatul nord-american de fotbal, contra echipei Houston Dynamo, incheiat cu victoria formației sale, scor 3-2, potrivit Mediafax.Mitrita a descos scorul in meciul castigat de New York City cu 3-2 impotriva…

- Fotbalistul român Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a învins-o cu 3-2 pe Houston Dynamo, joi, pe teren propriu, într-un meci din liga profesionista nord-americana - Major League Soccer (MLS).Mitrita a deschis scorul în min. 16, dupa o combinatie…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a invins-o cu 3-2 pe Houston Dynamo, joi, pe teren propriu, intr-un meci din liga profesionista nord-americana - Major League Soccer (MLS). Mitrita a deschis scorul in min. 16, dupa o combinatie cu Jesus Medina, texanii…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei echipei New York City FC, cu scorul de 2-1, in deplasare cu Colorado, sambata, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Gazdele au deschis scorul prin Sebastian Anderson (6), dar…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a marcat un gol in victoria obținuta de New York City in fața celor de la Cincinnati, scor 5-2. Alexandru Mitrița trage tare sa revina la naționala. Neconvocat de Cosmin Contra pentru „dubla" cu Norvegia și Malta, fostul atacant al Craiovei a marcat din nou in MLS. Mitrița…

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a invins-o pe FC Cincinnati cu scorul de 5-2, joi, pe teren propriu, intr-un meci din liga profesionista nord-americana - Major...

- Fotbalistul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a invins-o pe FC Cincinnati cu scorul de 5-2, joi, pe teren propriu, intr-un meci din liga profesionista nord-americana - Major League Soccer (MLS).