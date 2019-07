Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de asttazi, 28 iulie 2019, a fost adus in Cugir, Ioan Stoica, un barbat de 69 de ani care in urma cu cateva zile a decedat intr-o localitate din Belgia. Ioan Stoica era plecat la munca in Belgia din 2010, impreuna cu cei 7 fii ai sai. Potrivit surselor, in ultimul timp, sanatatea sa…

- Lumea fotbalului deplange moartea fostului international spaniol Jose Antonio Reyes, pe site-urile oficiale ale cluburilor si pe retelele de socializare aparand, sambata, numeroase mesaje de condoleante:Arsenal Londra: “Toti cei de la Arsenal sunt devastati de vestea socanta ca fostul nostru…

- Printesa Charlotte, fiica printului William si a ducesei Kate, implineste astazi patru ani. Cu aceasta ocazie familia regala a postat pe internet trei noi fotografii ale micii printese. Pozele au fost...

- Capitanul celor de la Dinamo, Dan Nistor (30 de ani), isi va petrece sarbatorile de Paste cu familia, dar va lua alaturi de el si un coleg din ”Stefan cel Mare”, pe nigerianul Simon Zenke (30 de ani). Decarul dinamovist spune ca i-a pregatit o surpriza speciala colegului sau si ca il va arata…

- Anita, in varsta de 42 de ani, și fiul sau, Alex Nicholson, de 11 ani, au fost gasiți morți in urma atacului asupra unui hotel din Colombo. Fiica femeii, Annabel, este inca disparuta. Ei se aflau in Shangri - La hotels, din Colombo. Ei se numara printre cei 200 de oameni uciși in atacurile…

- “Fiecare fapta buna este caritate. Adevarata avere a unui om in viata de apoi consta din lucrurile bune facute pe aceasta lume pentru semenii sai”! Acesta este un citat clasic din Moliere care caracterizeaza pe deplin gestul unor oameni, care in ultimele saptamani au uimit prin umanitate și…

- Loire de Fales, 23 de ani, din Filipine, și Thomas Grieg, 71 de ani, din Marea Britanie, s-au cunoscut cu cațiva ani, pe Facebook. Dupa cateva luni, el a vizitat-o in țara natala. A urmat casatoria și acum au și o fetița de 2 ani, relateaza unilad.co.uk. Citeste si Cele mai frecvente 4 greseli…