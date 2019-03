Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova a dezvaluit ca unul dintre cele mai importante momente din viata sa a fost intalnirea pe care a avut-o anul trecut cu Monica Seles, la Wimbledon, in timpul careia au vorbit despre revenirea la sport dupa ce amandoua au fost atacate cu cutitul, scrie Reuters. In decembrie…

- Avertizez liderii UDMR ca prin deciziile luate in Congres nu slujesc bunastarii comunitatii maghiare din Romania, ci unor interese straine si ca Pro Romania nu accepta un asemenea atac la integritatea si suveranitatea Romaniei. Pro Romania este pentru respectul minoritatilor, dar si UDMR trebuie sa…

- Comandantul armatei indiene, general-locotenentul K.J.S. Dhillon, a acuzat marti serviciile secrete pakistaneze ISI de implicare in atacul de saptamana trecuta asupra unui convoi de securitate, in Kashmir, transmite Reuters. Ministrul de externe pakistanez, Shah Mahmood Qureshi, sustine ca "este absurd"…

- Frica este o stare afectiva negativa care apare in momentul in care subiectul intrezareste un pericol iminent. Atacul de panica este un episod neașteptat și intens de teama și anxietate. In majoritatea cazurilor, se declanșeaza brusc, fara avertisment și fara ...

- "Sute de oameni urmareau un meci de volei vineri seara cand o explozie a zguduit terenul, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor 20", a declarat Barfaki pentru Xinhua.Toate victimele sunt civili, intre care si copii, a adaugat oficialul.La randul sau, un purtator…

- Un atentat sinucigas revendicat de talibani indreptat impotriva guvernatorului unei provincii afgane a ucis duminica cel putin sapte garzi corp, au anuntat autoritatile. Atacul cu masina-capcana a vizat convoiul guvernatorului provinciei Logar (centru) care calatorea insotit de seful serviciilor de…

- ,,Ma numesc Stefan. Am fost inchis pe nedrept, iar primarul trebuie sa moara!” a rostit criminalul inainte de tragicul eveniment. Primarul orasului polonez Gdansk a murit la spital, dupa ce a fost injunghiat duminica seara pe scena unui eveniment caritabil, de un tanar proaspat eliberat din inchisoare.…

- Membri ai gruparii anarhiste elene Rubicon au atacat in cursul noptii de duminica spre luni cu sticle si baloane umplute cu vopsea rosie ambasada americana la Atena, in ceea ce ei au numit o actiune "contra imperialismului american" si in semn de solidaritate cu Siria, transmite EFE preluata de Agerpres.…