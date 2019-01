Stiri pe aceeasi tema

- Cora, fosta soție a ex-pilotului de Formula 1 Ralf Schumacher, e din nou indragostita. Apetisanta blonda și-a ales de data aceasta un motociclist, pe nume Lenox, membru al celebrului club "Hells Angels". "Este așa cum mi l-am dorit. Musculos și plin de tatuaje, din cap pana-n picioare", a dezvaluit…

- Razboiul pornit intre Mirela și Hannelore dupa terminarea emisiunii „Insula iubirii” este departe de a se fi terminat. Dupa ce Mirela a dezvaluit ca a rupt orice legatura cu blondina, dupa ce a vazut la TV lucrurile pe care le spunea despre ea, Hannelore a venit și ea cu prima reacție.

- Un nou scandal a izbucnit in mediul virtual, dupa incheierea emisiunii „Insula Iubirii”. De data asta replicile dure au fost intre Mirela și Bogdan, soțul lui Hannelore. Fosta iubita a lui Ionuț Gojma nu s-a lasat, dupa ce Bogdan a atacat-o printr-un mesaj postat pe contul de socializare. „Mi-aș fi…

- Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan au petrecut ore in șir in fața focului, seara trecuta, inainte de a parasi ”Insula Iubirii”. In timp ce Mirela a plecat acasa singura, dupa ce partenerul sau a decis sa ramana pe ”Insula Iubirii” in calitate de ispita, Bogdan și Hannelore au plecat impreuna, cu…

- Situație nemaivazuta pana acum la „Insula iubirii”! In finalul incendiar al sezonului 4, vor ajunge fața in fața cele mai controversate cupluri ale ediției: Mirela cu Ionuț și Hannelore cu Bogdan. Cel din urma cuplu, insa, a reușit o performanța deloc pozitiva: l-au adus pe Radu Valcan la exasperare.

- Nu doar internauții au criticat-o pe Hannelore pentru atitudinea nepotrivita pe care a avut-o fața de ispita Andi, de la Insula Iubirii. Mirela i-a spus verde in fața ce simte. Deși Bogdan și Hanne nu se despart, ci iși oficializeaza relația de iubire ce dureaza de mai bine de șapte ani, lucrurile…