- Femeia care a preluat-o cu forța, cu ajutorul mascaților, pe fetița de 8 ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, și-a explicat gestul. Este vorba despre procurorul de caz, de la Curtea de Apel Craiova, care a avut misiunea de a lua copilul de langa asistenții maternali pentru a fi data parinților…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu cere Autoritatii Nationale de Protectia Copilului si Avocatului Copilului sa faca ancheta in cazul adoptiei fetitei de 8 ani din localitatea Baia de Arama, judetul Mehedinti, luata de politisti de la asistentul maternal care a crescut-o de la un an. Fetita de 8 ani…

- Imaginile cu Sorina, fetița de opt ani luata cu forța din casa asistentului maternal, pentru a fi data spre adopție unei familii din SUA, au starnit revolta și emoție. Fetița este crescuta in sanul familiei din Baia de Arama, județul Mehedinți, de la varsta de un an și doua luni. Ea le spune mami…

- ''Știți care este avantajul nostru in democrație? Faptul ca putem comenta orice, chiar și o decizie nedreapta a unui judecator. Ceea ce am vazut eu este cea mai dura imagine vazuta in ultimul timp și nu am putut privi pana la capat. Mi-au dat lacrimile. Eu am baiețel de 8 ani și in cateva ore voi…

- Scene uluitoare s-au petrecut azi, in localitatea Baia de Arama, din județul Mehedinți. Procurori, repezentanți DGASPC am mers la locuința unei familii pentru a lua, cu forța, o fetița de 8 ani, care a fost adoptata de o familie din Statele Unite. Totul, in baza unei decizii judecatorești despre…

- ”Cand ii iei funcția lui Victor Orban?”, a fost intrebarea pusa de Victor Ciutacu lui Rareș Bogdan, in direct la Romania TV. Raspunsul nu a intarziat sa vina: ”Nu se pune problema de așa ceva. Am vorbit și astazi cu Lodovic Orban, inclusiv de situația legata de Manfred Weber și de poziția…

- ''Ma pregatesc din 14, de cand am acceptat discuțiile cu Ludovic Orban. Dau o prima exclusivitate. Am inceput discuțiile cu Ludovic Orban in februarie care vizau alegerile europarlamentare intr-o forța politica noua. M-am simțit excepțional pe sticla. A venit un moment in care dupa 15 ani vreau sa…

- Mii de romani vor fi afectați direct in urma anunțului facut de un membru UE important. Acesta a adus in discuție o serie de masuri drastice la adresa imigranților, inclusiv a romanilor care pleaca la munca in strainatate și iși lasa copiii in Romania.