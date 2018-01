Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna si jumatate inaintea concertului organizat in memoria Madalinei Manole, lista artistilor continua sa se mareasca. Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Gabriel Dorobantu, Aurelian Temisan, Alexandru Arsinel si Maria Dragomiroiu, sunt doar cativa dintre artistii care vor urca pe scena de la Sala…

- Compania Facebook a anuntat, joi, o modificare majora a news feed-ului (fluxul de informatii, n. red.). De acum inainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familii si de prieteni, in detrimentul companiilor si altor pagini. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori in prezent.…

- Personalitatea galbena se refera la o persoana vesela, care se bucura de viata, care este foarte vocala. Acesti oameni se considera fericiti si norocosi, iau viata ca pe o petrecere continua si nu iau lucrurile prea in serios. Daca au o problema, cer ajutor prietenilor sau apeleaza la bautura. Oamenii…

- Reacția Nicoletei Nuca dupa ce a fost criticata. Artista a declarat in cadrul unei emisiuni tv, despre momentele placute de anul trecut, dar și despre jignirile care i-au fost aduse. Artista a marturisit ca de-alungul timpului a invațat sa nu mai puna la suflet rautațile și sa nu mai aiba incredere…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- De ce nu canta Grigore Leșe melodia Noi suntem romani. Intrebat de ce nu-i place sa cante celebra melodie „Noi suntem romani“, artistul a dat un raspuns uluitor, care i-a surprins pana și pe fanii sai. „Este cea mai penibila melodie pe care am auzit-o vreodata in Romania. E ca si cand ar canta turcii…

- Deoarece municipiul Constanta este vaduvit zilele acestea de zapada, unii constanteni inventivi au gasit repede solutia. Asa ca "inarmatildquo; cu o lopata, au ajuns pe plaja Modern, unde au facut un om de zapada din .... nisip. Omul de zapada are pe cap, asa cum se cuvine, o caciula rosie, iar in mani…

- Un halat alb. O poveste. Speranța și puterea de a merge mai departe. Intr-un sistem de sanatate care se mai trateaza, deseori, doar cu procurori exista și medici care traiesc sa daruiasca viața. Rup bariere. Vorbesc despre probleme și apara ...

- Brigitte Sfat, doua sarbatori de Craciun in arest. Soția lui Ilie Nastase a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei. Dupa ce i-a murit soțul, aceasta a fost acuzata de talharie și arestata. Brigitte Sfat a vorbit despre fiul ei, Robi și despre moartea primului ei soț. Mai mult, aceasta a marturisit…

- Durere fara margini în familia unei tinere de 28 de ani, din Craiova. Tânara a decedat în aceasta dimineața, în urma unui accident cumplit ce a avut loc în localitatea doljeana Radovan. Doua mașini s-au ciocnit, iar bilanțul tragediei este de doi morți și doi raniți. …

- De sarbatori, cateii din centrele ASPA merg in vizita la persoanele cu nevoi speciale din centrele Primariei Municipiului Bucuresti. Intre 6 si 22 decembrie, Primaria Capitalei prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor desfasoara campania 'Aducem Bucurie', in cadrul careia zece catei…

- Alexandru Arsinel (78 de ani) a fost externat dupa ce, saptamana trecuta, i s-a montat un stent in urma unui infarct. Actorul a precizat ca ii este extrem de greu dupa ce le-a pierdut pe Stela Popescu si pe Cristina Stamate si a anuntat ca se va intoarce pe scena.

- ”Va dorim multa sanatate și numai bine”. Eu, daca nu aș auzi aceasta fraza pe la vreo nunta, aș avea impresia ca nimeni nu a mai fost la acea nunta. De la prima masa pana la ultima, toți se limiteaza la sanatate și bucurii. Și, cum sunt spuse sec, așa și in viața le punem in aplicare - sec. Nu aud pe…

- Tanarul, aflat acum in Franța, a povestit ca l-a cunoscut pe preot cand inca nu implinise 13 ani. „L-am cunoscut pe Pomohaci in 2001, inca nu aveam nici 13 ani și l-am cunoscut prin sora mea. Ea muncea la camp pentru Pomohaci in vremea aia. Ea nu avea nici cea mai mica idee din ceea ce se…

- Consiliul Europei cere Romaniei informatii despre proiectul privind legile justitiei Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind…

- Din acel moment și pana azi, am invatat nenumarate lectii, am cunoscut oameni si caractere, am invatat ca pentru a intelege realitatile trebuie sa privesti spectacolul lumii fara patimi. Am inteles ca poti avea o parere reala despre un om doar daca il privesti prin ochii tai si cat de eronate…

- Albaiulianul Tudor Emilian Cordoș, arhitect al Casei Regale a Romaniei: ”Angajații de la Savarșin vorbesc despre Regele Mihai ca despre un om cu mult bun-simț, care a incercat sa se apropie de oamenii simpli”. Arhitectul albaiulian Tudor Emilian Cordoș, specializat in monumente istorice, se ocupa de…

- Lavinia Pirva a dezvaluit secretul nuntii ei cu Stefan Banica jr. Daca toata lumea a crezut pana acum ca a fost un eveniment tinut secret, artista a spus ca nu este adevarat. Se pare ca toti invitatii stiau foarte clar unde vin, fiind un eveniment secret doar pentru cei care nu au faceau parte din anturajul…

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil.

- Actorul Andreas Petrescu, soțul fostei vedete de televiziune Augusta Lazarov, a comentat pe marginea faptului ca teatrul Constantin Tanase a plecat in turneu dupa moartea celebrei Stela Popescu. Vedeta teatrului de revista din Romania Stela Popescu a incetat din viața in data de 23 noiembrie 2017 ,…

- Incident la inmormantarea Cristinei Stamate. Din pacate, groapa in care trebuia coborat sicriul cu trupul neinsuflețit, a fost prea mica. Oamenii s-au chinuit minute in șir. Cristina Stamate nu isi pregatise un loc de veci, iar Alexandru Arsinel s-a ocupat ca aceasta sa primeasca un loc in cimitirul…

- Irina Columbeanu a vorbit despre primul ei sarut. Extrem de activa pe contul de socializare, fiica Monicai Gabor le-a raspuns prietenilor virtuali la cateva intrebari, unele dintre ele chiar indraznețe. Fetita Monicai Gabor si a lui Irinel Columbeanu are mare succes in spatiul virtual, iar prin intermediul…

- "Am crezut ca acesti artisti sunt nemuritori. Nu pot sa spun decat mii si milioane de multumiri! Am primit vestea foarte greu si nu imi mai revin de cand am aflat de Stela Popescu. Imediat, Cristina Stamate. Mi se parea normal ca ei sa fie la televizor mereu. Nu se poate. Sunt ai nostri, sunt pentru…

- Peste 1.000 de oameni protesteaza la Brasov, in fata Prefecturii, oamenii scandand ”Jos, jos, jos Guvernul mincinos”, ”Nu vrem sa fim o natie de hoti”. Oamenii sunt decisi sa plece in mars pe traseul Prefectura-Patria-Iuliu Maniu-Muresenilor-Piata Sfatului, acolo unde este si sediul PSD.…

- Partenerul de scena al Stelei Popescu, actorul Alexandru Arșinel, a vorbit despre ultimele zile din viața regretatei artiste, despre care toata lumea spunea ca nu are probleme de sanatate."Cine se asteapta la asa ceva? Cine se gândeste la asa ceva? Toata lumea la unison a declarat…

- Stela Popescu a murit! Actrita in varsta de 81 de ani a fost gasita moarta in curtea casei sale. Din primele informatii, se pare ca a suferit un stop cardio-respirator. In vara, Stela Popescua marturisit ca sufera de diabet și era nevoita sa ia niște medicamente "jumatate de ora pe zi"!!! Medicii…

- Solistul de muzica de petrecere Nicu Paleru se bucura acum de succes și are tot ce-și dorește, dar nu a fost dintotdeauna așa. Nicu Paleru, care anul acesta a obținut rezidența in SUA , este un cunoscut și apreciat solist de muzica de petrecere. Nicu Paleru, a carui partenera de viața a pierdut o sarcina…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a lansat, sambata, la Sibiu, campania ”Alege oaia” apreciind ca se afla in locul cel mai potrivit, avand in vedere numarul mare de oieri din judet si dragostea acestora pentru animale. ”Va multumesc ca mi-ati dat posibilitatea ca ma intalnesc cu dumneavoastra in locul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, sambata, la Sibiu, la lansarea campaniei sale, "Alege Oaia!". El si-a exprimat incantarea prin... figuri de stil. "Va multumesc ca mi-ati dat posibilitatea ca ma intalnesc cu dumneavoastra in locul in care fluierul se aude si cand tace si oamenii…

- Andrew Popper seful Casei Majestatii Sale Regelui Mihai a fost invitatul jurnalistului Ionut Cristache, miercuri seara, in emisiunea Romania9, de la TVR 1. Popper spune ca a petrecut cu regele Mihai o intreaga zi. "Ultima data m-am intalnit cu Majestatea sa in martie, la Aubonne, am facut…

- Targul de Craciun al Bucureștiului va fi deschis pe 1 decembrie 2017, in Piata Constitutiei. Evenimentul, devenit o tradiție a Capitalei, deschide oficial sezonul sarbatorilor de iarna printr-o serie de atracții care celebreaza Craciunul autentic romanesc, așteptandu-i pe cei mari și pe cei…

- Mirabela Dauer, în vârsta de 70 de ani, a reusit sa slabeasca 14 kilograme, în ultimii ani. Artista a dezvaluit ca a apelat la un truc simplu, fara sa-si supuna trupul unir diete chinuitoare. Galeria Foto.

- Asa cum s-a anuntat, in aceasta seara (duminica, 05 noiembrie 2017) galatenii protesteaza in fata Prefecturii, incepand cu ora 18.00. Peste 300 de persoane erau deja adunate in jurul orei 19.00. Galateni de toate varstele si categoriile sociale au venit pe platoul din fata Prefecturii sa-si exprime…

- Sunt multi antreprenori in Romania care nu inteleg importanta marketingului. Iar asta reprezinta o semnificativa sursa de pierderi pentru companii. 0 0 0 0 0 0 Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici…

- Marș pentru victimele tragediei din Colectiv, pe 27 octombrie 2017. Victimele incendiului din Colectiv sunt comemorate vineri, 27 octombrie, cu trei zile inainte de implinirea a doi ani de la tragedie. Rudele si prietenii celor disparuti atunci, supravietuitori dar si oameni neimplicati in mod direct, participa…

- ''Cred ca suntem intr-un stil de guvernare absolut nedemocratic, in care guvernul nu este al Romaniei, ci al PSD. (...). Guvernul și partidul Dragnea sunt o brambureala! Oamenii aceștia nu ințeleg ce fac economiei cu parerile (exprimate public n.red.). Azi avem split TVA, dupa o saptamana nu mai…

- Elena Carstea este stabilita de foarte mulți ani peste Ocean, acolo unde este casatorita cu americanul Glenn. Elena Carstea, care este mama a doua fete adoptate, s-a casatorit pentru a doua oara, in anul 2006, la Miami, cu omul de afaceri american, Glenn Muttart. Cei doi și-au petrecut atunci și luna…

- Dumitru Iliescu susține ca SRI fabrica dosare penale pentru cei pe care voia sa ii elimine ce le serveau procurorilor. ”Aceste dosare erau intocmite la dispoziția domnului Coldea, cu aprobarea domnului Maior. Eu vorbesc despre acele dosare care nu aveau probe in ele, erau construite acele…

- „Probabil ca aici este definiția haosului in ceea ce privește managementul”, stabileste de la bun inceput cadrul discutiei Doina Gradea. „E o realitate ca exista angajati in TVR care nu vin la serviciu, completeaza șefa interimara a postului public de televiziune, pentru care prioritatea numarul 1 a…

- Mino Raiola, impresarul mai multor fotbalisti de top, precum Pogba, Lukaku, Ibrahimovici sau Balotelli, a oferit un interviu cotidianului suedez Expressen in care a discutat, printre altele, despre problema rasismului in lumea fotbalului. "In primul rand, fotbalul este cel mai democratic sport. Asa…

- Agentia MEDIAFAX a contactat ministri din perioada indicata de fostul secretar în Ministerul Justitiei, Ovidiu Putura, ca fiind ascultati pe mandate de siguranta nationala, unul dintre ei, Varujan Vosganian, spunând ca s-a ajuns la o psihoza nationala,

- Stefan Banica Jr. despre casatoria cu Lavinia Parva. Artistul a vorbit despre evenimentul inportant din viața lui, insa nu a dat foarte multe datalii, ținand sa precizeze ca va dezvalui mai multe, atunci cand va considera el. Stefan Banica Jr. a implinit ieri 50 de ani si a fost invitat special la…

- Mai mulți cercetatori vor sa ii consilieze pe politicieni atunci cand aceștia pregatesc legi de infrastructura sau in domeniile medical, agricol, economic. Intr-o sala de conferințe de la Academia de Științe Tehnice din Romania iși spun discursurile de inceput cercetatorii invitați din peste 20 de țari.…

- "Am vorbit cu procurorii despre SPLIT TVA. Vorbesc serios. A fost un subiect de discuție. Sunt oameni și danșii, vor și ei sa afle daca va crește prețul la pompa. A fost o discuție larga. In afara declarației pe care am dat-o la DNA, au fost și alte subiecte printre care SPLIT TVA, acciza și multe…