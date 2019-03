Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, indragita interpreta de muzica populara Irina Loghin a implinit 80 de ani, iar alaturi de ea au fost toți cei dragi. Acum, Irina loghin mai are o singura dorința, pe care a expus-o in direct, la „Agenția VIP”.

- Doamna Foriska Erzsebet, localnica a comunei Ozun, care a implinit varsta de 102 ani, a fost sarbatorita nu doar de familie, ci și de reprezentanții Primariei Ozun. Cu o zi inainte de aniversare, vineri, 15 februarie, delegația formata din primarul Raduly Istvan și viceprimarul Szabo Anna-Maria a…

- Fosta invatatoare Viorica Hogas, nascuta pe 9 februarie 1915, in comuna Udesti, a fost sarbatorita sambata la implinirea varstei de 104 ani. Presedintele Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, Filiala Suceava, colonelul in rezerva Neculai Niga, a considerat ca aniversarea Vioricai Hogas nu ...

- Implinirea a 160 de ani de la proclamarea unirii dintre Moldova si Tara Romaneasca este marcata prin organizarea unor evenimente culturale dedicate sarbatorii atat in Romania, cat si in alte tari...

- Numeroase manifestari culturale, artistice, ceremonii militare si religioase sunt organizate, joi, in tara pentru a marca implinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, printre acestea fiind momente dedicate memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dar si spectacole sustinute de interpreti…

- 24 IANUARIE Unirea Principatelor Romane. Implinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane va fi marcata joi, in Bucuresti, prin mai multe manifestari culturale, cuprinzand o sesiune de comunicari...

- Tamara Buciuceanu, sarbatorita de actorii din Liceenii la implinirea a 65 de ani de cariera Tamara Buciuceanu-Botez, una din cele mai indragite si mai de succes actrite de teatru si televizine din Romania, a implinit 65 de ani de cariera. Aniversarea a fost marcata printr-un moment emotionant, derulat…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 4 decembrie 2018. Sunt vacante 328 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii din cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…