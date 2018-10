Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul intern din PSD continua. Dupa ce Gabriela Firea și-a acuzat propriul partid de sabotaj, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, si Aurelian Badulescu, viceprimarul PSD al Capitalei, au avut un schimb violent de replici, vineri seara, la RTV.

- Dorinel Munteanu, 50 de ani, cel mai selecționat internațional roman, a fost prezent miercuri iemisiunea GSP LIVE, unde a dezbatut cele mai importante subiecte din fotbalul romanesc. Printre altele, "Munti" a rememorat un episod tensionat petrecut la Mondialul american din 1994, unde "tricolorii" au…

- Femeia locuia in comuna Calinești din județul Argeș. Pentru ca nu a mai raspuns la telefon, mama acesteia s-a panicat și a mers de urgența acasa la fiiica ei. Cand a ajuns a gasit-o pe tanara intinsa pe jos, cu doua lovituri de cuțit in abdomen. Disperata, a sunat imediat la 112 și a anunțat autoritațile.…

- Intamplare savuroasa, in urma cu cateva zile, in zona targului de legume de la Dragoieni, la ieșirea din Tg-Jiu, cand un barbat din oraș a fost ridicat de un echipaj de poliție, chiar din cușca unei cațele. Acesta era vazut destul de des in zona și era, deja, suspectat de comercianții de acolo…

- O femeie de 50 de ani din comuna Bivolari a fost trimisa in judecata pentru tentativa la omor fiind acuzata ca si-a agresat violent sotul, fiind pe punctul de a-l omori. Valeria Chitic se afla in prezent in arest preventiv, masura preventiva fiind prelungita acum doua zile, de catre judecatorii de la…

- Moment xocant pentru sotia unui fost sportiv, la televizor. Sotul ei a recunoscut in fata unei lumi intregi, in timpul unei emisiuni televizate, cE a inxelat-o pe sotia sa de peste 50 de ori.

- Loredana Ștefu de la Antena 3 a nascut și a facut publica prima imagine cu bebelușul ei. Prezentatoarea tv a nascut prin cezariana si totul a decurs foarte bine, pentru ca micuța ei este perfect sanatoasa. „Fericire fara margini”, a fost mesajul postat de sotul Loredanei Stefu. Mesajele din partea…

- Cele trei zile libere oferite prin lege bugetarilor saptamana trecuta, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, au dat mari batai de cap medicilor ieseni. Cumulate cu weekendul, cele cinci zile de minivacanta au umplut Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi,…