- Romania, alongside the Russian Federation, Poland, Azerbaijan and the Czech Republic, on Monday was welcomed into the International Telecommunications Union Council (ITU-Council) after 137 of the 179 member states attending the ITU Plenipotentiary Conference 2018 voted in its favour, a press statement…

- Cele mai moderne statii de autobuz din Romania sunt intr-o comuna din Prahova: Sunt statii de lux, ca in Dubai, incalzite iarna si cu aer conditionat vara. Plus fotolii foarte confortabile pentru orice calator. Fiecare costa aproximativ 8 mii de euro.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marti cu prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, si cu presedintele Autoritatii Maritime a orasului Dubai, Sultan Ahmed Bin Sulayem, in vizita oficiala pe care o desfasoara premierul zilele acestea in Emirate. Oficialii au discutat…

- Țara a ramas pe mana lui...Tariceanu Premierul Viorica Dancila incepe, luni, un turneu oficial in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuwait Premierul isi va incepe turneul in Turcia, dupa sedinta de Guvern de luni, de la ora 09.00. „Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va…

- Wizz Air a anunțat ca incepand cu 1 noiembrie schimba politica de bagaje și pasagerii care doresc sa iși ia pe langa un bagaj mic de 40 cm in cabina, trebuie sa plateasca taxa de Priority sau taxa de cala. „De la 1 noiembrie, fiecare pasager iși poate aduce la bord un bagaj de mana gratuit (40x30x20…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Reprezentativa de fotbal pe plaja a Romaniei a surclasat Bulgaria cu scorul de 6-1, joi, in primul meci al grupei din care face parte pentru promovarea in Divizia A, primul esalon continental, in turneul de la Alghero (Italia)