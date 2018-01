Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Popa, ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, este din 2012 rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. De la el a plecat scandalul Dragnea-Stefanescu. Primul l-a sustinut, al doilea a propus-o pe Ecaterina Andronescu.A

- Viorel Ilie s-a nascut la 19 martie 1965 si a mai ocupat de doua ori postul de ministru pentru relatia cu Parlamentul in guvernul Grindeanu, dar si in guvernul Tudose. Este senator din partea ALDE si a ocupat functia de primar al municipiului Moinesti din judetul Bacau timp de opt ani, din 2008…

- Valentin Popa, ministrul propus la Portofoliul Educatiei, este rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“ din Suceava. CV-ul sau arata o vasta experienta in mediul universitar insa nu pomeneste nimic despre domeniul invatamantului preuniversitar. Valentin Popa a fost acuzat de conflicte de interese ce…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat, astazi, ca organizația pe care o conduce il susține pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, pentru funcția de ministru al educației. Ioan Stan a precizat ca la ședința Comitetului Executiv al PSD,…

- Trupa 9 s-a inființat in toamna anului 2012 la Suceava, aducand o energie noua pe scena de muzica live, abordand un repertoriu inedit și care acopera o gama foarte larga de genuri muzicale. Sambata, 3 februarie 2018, de la ora 21:00 la The Trumpets. Va vor canta live melodii cunoscute, care ne-au placut…

- Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Petre Daea, va fi prezent, astazi, la Iași, unde va poposi caravana Campaniei naționale de informare și promovare “Alege oaia!”. Evenimentul, care are ca scop incurajarea consumului de carne și produse din carne de ovine, va reuni producatori din județele…

- Codrin Ștefanescu a comentat în emisiunea „Descoperiți” situația tensionata din interiorul PSD. Secretarul general-adjunct al PSD a comentat ca dracul și-a bagat coada în PSD. „Eu cred ca nu asistam la un alt caz Grindeanu. Avem o problema serioasa și trebuie…

- Gheorghe Flutur a spus vineri la Iasi, in cadrul unei dezbateri pe tema autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures, ca nu intelege de ce Guvernul a introdus in discutie autostrada Bacau-Brasov, in conditiile in care de zece ani se vorbeste doar despre Iasi-Targu Mures. El afirma ca totul ar fi o diversiune…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- In aeronava se aflau, printer alți pasageri, ministrul Afacerilor Externe (MAE), Teodor Meleșcanu, și ministrul Educației Naționale (MEN), Liviu Pop. Dupa aterizare, pasagerii au fost dusi cu o cursa auto la Suceava, dar fara cei doi membri ai cabinetului Tudose. Cei doi miniștri erau…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Panica la bordul unui avion în care se aflau doi ministri din guvernul României. Cursa TAROM spre Suceava, în care se aflau ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul Educației, Liviu Pop, a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Iasi, din cauza conditiilor…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro.”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Doi miniștri au trait momente cumplite, in aceasta seara! A fost panica in aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi. In avion se aflau doi membri ai guvernului Tudose, ministrul Afacerilor Externe, Teodor…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- FRF a decis ca barajul de accedere in liga a treia sa se dispute pe regiuni, in urma tragerii la sorți, Vasluiul facand parte din cea de Nord-Est. Federația Romana de Fotbal (FRF) a aprobat regulamentul cu privire la promovarea in liga a treia, care se va face in urma unui baraj disputat in dubla manșa,…

- Județele din Romania cu cele mai mari salarii. In ceea ce privește salariile romanilor, pe județe, evident lefurile mai mari se concentreaza in jurul oraselor mari, acolo unde cei mai multi salariati lucreaza in mediul privat si castiga mai bine, iar zonele cu venituri mici sunt cele cu bugetari, unde…

- Potrivit Agerpres, CFR Calatori va suplimenta numarul trenurilor in perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018. Rutele vizate: București spre/dinspre Satu Mare Baia Mare Vatra Dornei Suceava Iași Timișoara Nord Brașov Cluj Napoca Constanța In perioada aceasta este…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor…

- Echipa formata din Madalina Mitricioaei, Ionuț Șandru și Alexandru Bilius s-a clasat pe locul I la cea de-a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV”. Competiția este organizata de Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul instituției academice sucevene. Potrivit…

- Accesul a patru trenuri de calatori care circula pe ruta Gradinița (Suceava) și Larion (Bistrița-Nasaud) a fost blocat sambata seara de aluviuni venite de pe versanți. Doua dintre trenuri au fost oprite in gari, iar alte doua au fost anulate. “In urma fenomenelor meteorologice manifestate in ultimele…

- Despre firmele care evita plata impozitelor in tara si despre aspectele pozitive si negative ale actiunilor la purtator s-a discutat in cursul zilei de ieri, la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, in cadrul unei dezbateri cu specialisti…

- Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava organizeaza, in zilele de 14 și 15 decembrie, a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)".Patru echipe, alcatuite din trei studenți, ...

- Mitropolitul Dosoftei s-a nascut in anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat pentru inceput acasa, apoi la Iasi, la Colegiul de la Trei Ierarhi, infiintat in timpul domnitorului Vasile Lupu. De aici se indreapta spre Liov, unde va studia la Școala Fratiei Ortodoxe „Adormirea…

- In zilele de 14 și 15 decembrie, Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza cea de-a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV”. Potrivit unui comunicat remis de instituția academica, patru echipe, formate…

- Vasile Marian a caștigat turneul A de la Cupa Radical Grup la șah. Pe locul secund s-a clasat basarabeanul Boris Nevednichy, podiumul fiind incheiat de un alt hușean, Bogdan Sava. In perioada 1-3 decembrie, Vasluiul a organizat cel mai puternic turneu de șah din zona Moldovei – “Cupa Radical Grup” –…

- "Am fost și l-am vazut pe colegul nostru. E intr-o stare critica, dar stabilizat. Vreau sa știți ca in acest moment este in cel mai bun loc pentru el unde sa fie ingrijit. Este sub observație. Așteptam sa vedem evoluția lui in funcție de celelalte complicații. Ne dorim sa fie bine", a afirmat ministrul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detalii socante despre starea medicala a politistului din Suceava, care a fost lovit cu sabia in cap in aceasta dimineata. Potrivit medicilor, agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a fost transferat cu elicopterul la Iasi din cauza leziunilor…

- Regizorul si scenaristul, Alecu Croitoru s-a stins din viata la varsta de 83 de ani. A fost profesor de Arta a Regiei de Film și Televiziune si a pregatit zeci de promotii de regizori, operatori si actori. A debutat in anul 1964 cu pelicula "Merii rosii" si a realizat impreuna cu Sergiu Nicolaescu…

- Guvernul discuta, miercuri, o Ordonanta de urgenta care prevede ca utilizarea fara drept a cardului de sanatate este infractiune. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in debutul ședinței de Guvern. „Avem o ordonanta de urgenta astazi pentru a modifica Legea 95 in sensul alinierii…

- Guvernul a acordat ajutoare de urgența pentru zeci de familii afectate de calamitați naturale ori probleme grave de sanatate sau sociale. Astfel, a fost alocata suma de 160.000 de lei unui numar de 51 familii si persoane singure care se confrunta cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sanatate…

- OSF Global Services, in parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Stefan cel Mare" Suceava (USV), organizeaza, in perioada 4-8 decembrie, cea de a III-a ediție a concursului OSF Hackathon.Echipa OSF Global Services a dat ...

- Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfirloaga, a participat, la sfarșitul saptamanii trecute, in localitatea Leova – Raionul Leova (Republica Moldova) la Forumul președinților și Adunarea Generala a Asociatiei ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”. Adunarea Generala a intrunit membrii…

- De asemenea, politistii au mai amendat un paznic care executa serviciul la obiectiv fara mijloace de autoaparare. „A fost sanctionat reprezentantul unui magazin de bijuterii cu amenda in cuantum de 2.000 lei deoarece nu a luat in totalitate masurile de securitate prevazute in cerintele minimale de securitate…

- Pentru ca nu și-a platit datoriile, executorii judecatorești din Suceava au scos la licitație vila de vacanța a Luminiței Iordache, fost deputat PSD și UNPR Luminița Iordache nu a reușit sa-și rezolve problemele financiare deși a pierdut vremea patru ani de zile in Parlament și a schimbat doua partide,…

- Titlul de Capitala Tineretului din Romania 2018 – 2019 a fost caștigat de Baia Mare. Ceremonia de decernare a titlului a avut loc sambata, 11 noiembrie, la Gala Tineretului din Romania, in cadrul Summitului Tinerilor. Evenimentul a fost gazduit de Bacau, actuala Capitala a Tineretului din Romania. In…

- Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, au avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegație a Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO. Cu acest prilej, vicepremierul…

- Intr-adevar, iata ca se poate si in Romania! Totul tine de povestea tanarului cercetator, arheolog si om de stiinta, dr. Andrei Asandulesei, de la Facultatea de Istorie a Universitaii “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), respectiv membru de baza al Platformei ArheoInvest. Acum aproape doua luni (septembrie…

- Judecatorii din R. Moldova nu vor ma fi numiți inițial in funcție pentru o perioada de cinci ani, dupa care pana la atingerea plafonului de pensionare, ci direct pana la pensie. Guvernul a aprobat astazi un proiect de lege de modificare a Constituției care, dupa ce va fi avizat de Curtea Constituționala,…

- Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 45,3 % pâna la ora 21:00, când s-au închis sectiile, fiind exprimate 42.356 de voturi, din care 947 pe listele suplimentare. De asemenea, 380 de persoane au votat prin intermediul urnei mobile. În…

- In București, oamenii sunt chemați sa se adune la ora 18,00 in Piața Victoriei, urmand ca in jurul orei 19,00 sa plece in marș spre Parlament. Manifestații asemanatoare sunt anunțate pentru duminica in alte orașe din țara, precum și in Paris, Berlin, Roma, Zurich. "Proiectul de modificare…

- Alocațiile pentru susținerea familiei, platite in septembrie 2017, au totalizat 39,11 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 159,60 lei, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). In luna septembrie, erau inregistrați 245.107 de beneficiari…

- Astfel, jurnalistii au aflat despre Marcela ca a urmat cursurile liceului Mihail Kogalniceanu din Vaslui si Facultatea de Litere de la Universitatea Al. Ioan Cuza din Iasi. Era pasionata de teatru si a intrat in trupa Teatrului Ludic cu care a mers in multe turnee internationale. Asa l-a cunoscut pe…