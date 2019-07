Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, insoțit de directorul general al CNAIR SA, au facut o vizita in județul Brașov, marți seara, pe șantierul de pe DN73, șosea aflata in plin proces de reabilitare. Datorita faptului ca asocierea de firme care se ocupa de acesta lucrare a dovedit in ultimele doua luni ca se poate mobiliza foarte bine, ministrul a decis suspendarea procesului de reziliere a contractului, procedura inceputa in luna mai a acestui an. Lucrarile vor fi foarte atent monitorizate și de acum incolo de angajații CNAIR astfel incat sa se desfașoare in conformitate cu termenele asumate…