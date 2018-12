Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat ca peste 100.000 de persoane au protestat in orasele Paris, Bordeaux, Brest, Toulouse, Montpellier, Lille si Marsilia. La Paris, cel putin 110 persoane au fost ranite, inclusiv 17 agenti ai fortelor de ordine, iar peste 270 de protestatari au fost retinuti. Din cauza…

- Ministerul de Externe iranian a calificat miercuri ca "zadarnice si absurde" ultimele sanctiuni ale Ministerului de Finante american impotriva a noua entitati si responsabili iranieni, rusi si sirieni, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Aceste sanctiuni anuntate marti de Washington…

- Mișcarea civica Inițiativa România a depus luni, la Parchetul general, o plângere penala împotriva lui Liviu Dragnea, pe care îl acuza de comiterea infracțiunii de conflict de interese în cazul delegarii catre Florin

- Adunarea Generala a DNA il sprijina pe procurorul-general, Augustin Lazar Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Adunarea Generala a DNA a decis sa sustina solicitarea adresata ministrului justitiei, Tudorel Toader, de a renunta la procedura de revocare a…

- Cota de incredere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, este la pamant (-75%, parere proasta și foarte proasta), dar romanii ar vota tot cu PSD (37%). Premierul Viorica Dancila (PSD) se bucura de o incredere - parere buna și foarte buna - de doar 31%, mai mica decat fostul șef al Guvernului,…

- A fost zi de greva la Paris și in mai multe orașe din Franța. Zeci de mii de manifestanți au ieșit marți in strada, in semn de protest fața de politicile promovate de guvernul condus de Edouard Philippe.

- Miscarea de Rezistenta ACUM organizeaza joi o actiune publica in fata sediului parlamentului de la Chisinau, in contextul audierilor cu privire la furtul miliardului, informeaza Radio Chisinau. Legea Magnitki, denumita astfel in memoria avocatului rus Serghei Magnitki, arestat in anul 2008…

- Douazeci si patru de persoane au fost ucise si alte cateva zeci ranite in atentatul care a vizat sambata dimineata o defilare militara in Ahvaz, oras in sud-vestul Iranului, indica un nou bilant oficial, citat de AFP, titrat de Agerpres. “Numarul martirilor ucisi in atacul terorist se ridica la 24,…