- Marți seara, mai mulți constanțeni s-au intalnit in centrul orașului, in fața harții așezarilor antice, unde au aprins lumanari in memoria victimelor din Colectiv. Evenimente de comemorare a celor care și-au pierdut viața in tragicul accident au avut loc in toata țara. In București a fost organizat…

- In Bucuresti, marti seara, cand se implinesc trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, este organizat un eveniment in memoria victimelor care si-au pierdut viata in incendiul de pe 30 octombrie 2015. „Marsul Chitarelor”, asa cum a fost denumit evenimentul, va incepe de la ora 19.00, in Piata Unirii,…

- Incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, in incinta unui club situat in Sectorul 4 din Bucuresti intr o fosta hala a fabricii Pionierul. Potrivit Wikipedia, incendiul s a declansat in timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity cu ocazia…