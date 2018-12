Stiri pe aceeasi tema

- Circa 17.000 de oameni au participat sambata la Viena, sfidand ninsoarea si temperaturile sub zero grade Celsius, la un protest impotriva politicilor sociale si privind migratia ale coalitiei de dreapta, la putere in Austria de aproape un an, a anuntat politia, relateaza dpa si AFP, potrivit agerpres.ro.citește…

- Formatiunea nationalista FPOe, membra a coalitiei de guvernare in Austria, a cerut ca solicitantilor de azil sa li se interzica sa iasa pe strazi noaptea, invocand ratiuni de securitate publica, transmite joi agentia EFE. Propunerea a fost formulata intr-un interviu de Johann Gudenus,…

- Cateva sute de persoane s au adunat, sambata, incepand cu ora 17.00, in Piata Victoriei, protestand impotriva Guvernului si afisand pancarte cu mesajul Uniti, precizeaza Agerpres.Protestul se desfasoara sub sloganul La multi ani, Romania in Europa , participantii fluturand steagurile Romaniei si Uniunii…

- Europa isi traieste patimile dezvoltarii crizelor sale zi de zi. Si aici vorbim in primul rand de Uniunea Europeana ca atare, dar si despre marile state fondatoare si cele din Vestul Europei, marii actori economici si motoarele constructiei europene.

- Asitam zilele acestea la un mecanism destinat sa rezolve chestiuni politice. Este grav și regretabil ca rezoluția a fost votata inainte ca Romania sa preia președinția rotativa a Uniunii Europene ceea ce demonstreaza ca in Europa se dorește o Romanie slaba și umila. Exista interese ca țara noastra sa…

- Presiunea a crescut marti pe umerii extremei drepte la putere in Austria pentru organizarea unui referendum pe tema interzicerii fumatului in localuri, aceasta tara europeana fiind "ultimul paradis al fumatorilor" de pe continent, relateaza AFP. Lansata mai ales de Ordinul medicilor, o petitie…

- Mai multe mii de persoane au manifestat joi seara la Viena contra coalitiei de la putere intre dreapta si extrema dreapta, denuntand declinul cheltuielilor sociale si "banalizarea" xenofobiei, a constatat un jurnalist al AFP. Participantii vor ca aceasta adunare de protest din fata Cancelariei…

- In tot mai multe orase europene populare in randul turistilor, edilii incep sa recurga la masuri pentru a limita numarul vizitatorilor, astfel incat sa protejeze patrimoniul cultural si sa le asigure localnicilor linistea.