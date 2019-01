Stiri pe aceeasi tema

- The celebration of the Romanian Principalities Union Day not just in Romania, but also in Brussels, in the context in which Romania holds the Presidency at the EU Council is a reason for pride and, also, "a confirmation of the fact that the Romanian people always had the strength and wisdom to chose…

- Faza zilei de la Australian Open vine de la meciul de dublu Samantha Stosur/Shuai Zhang vs Barbora Strycova/Marketa Vondrousova, din semifinale. Bucuria personala poate aduce într-o singura secunda nefericirea persoanei care se afla în imediata ta vecinatate, asta daca dai prea tare din…

- Simona Halep, 27 de ani, numarul 1 WTA, joaca luni, de la ora 10:00, impotriva legendei Serena Williams, 37 de ani, locul 16 mondial, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului. Simona a incheiat colaborarea cu Darren Cahill, care i-a fost antrenor timp de patru…

- SIMONA HALEP VENUS WILLIAMS. New York Times a laudat spiritul de lupta al romancei si considera ca SIMONA HALEP este foarte greu de invins de catre VENUS WILLIAMS. "Impinge-o pe Simona Halep pe marginea prapastiei si ea iti va oferi tot ce are mai bun. A primit tot ce putea duce din partea Sofiei…

- La interviul acordat pe teren, Simona Halep a vorbit despre victoria cu Sofia Kenin, obținuta joi, 6-3, 6-7 (5), 6-4, dupa ce a revenit spectaculos in setul decisiv, de la 2-4, și s-a calificat in turul 3 la Australian Open, primul Mare Șlem al anului. "Nu am nici cea mai vaga idee cum am revenit…

- Organizatorii turneului Australian Open au anuntat, luni, majorarea premiilor oferite in 2019 cu 14% fata de editia din 2018, valoarea totala urmand sa se ridice la 62,5 milioane de dolari australieni (43,95 milioane de dolari americani), informeaza agentia DPA. Aceasta este a doua majorare a premiilor…

- The "War Heroes - 100 Portraits" concept exhibition featuring one hundred fervent believers in the national ideal will open at the Bucharest National Village Museum on Tuesday and will be on display till January 30, 2019."Through this project, this cultural institution created immediately…

- Politia australiana a arestat trei indivizi suspectati ca pregateau un atentat la Melbourne, la cateva saptamani dupa ce in acelasi oras un islamist a injunghiat mortal o persoana in urma unui incident considerat de natura terorista de autoritati, informeaza postul BBC News.