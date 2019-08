Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de opt ani dec cand viata lui Mihaita Nesu s-a schimbat radical, din cauza accidentului suferit la un antrenament. Imobilizat intr-un scaun cu rotile, Nesu isi imparte acum timpul intre fundatia sa si biserica. Prezent prin videoconferinta la Intalnirea Tinerilor Ortodocsi din Moldova…

- Deputatul USR Iulian Bulai critica faptul ca premierul Viorica Dancila a ajuns, vineri, la Iasi, cu elicopterul, in timp ce "in bugetul tarii n-a fost, practic, niciun leu pentru A8". "Dna Viorica Dancila, nu (mai) aveti dreptul sa puneti piciorul in Moldova atata timp cat din Autostrada Unirii nu…

- Cateva zeci de masini au plecat din Iași, sambata dimineata, spre Bucuresti pentru a participa la protestul din Piata Victoriei. Cei mai multi dintre protestatari doresc constructia Autostrazii A8 – Ungheni – Iasi – Targu Mures, informeaza HotNews.Protestatarii sunt așteptați sa ajunga in București…

- Ploile vor crea mici probleme vineri in aproape toate regiunile tarii, exceptie facand Dobrogea, Banat si Oltenia. Se anunta maxime de 31 grade in Moldova, 29 in Maramures, 33 in Crisana, 31 in Transilvania, 34 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea. Temperatura apei marii va…

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi a primit aprobarea de la Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea de aparatura medicala in valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei. Conform conducerii unitatii medicale, o parte dintre echipamente sunt unice in Moldova, si vor ajunge in spital la solicitarea…

- Accidentul feroviar produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 16:40, intre localitațile Viștea și Garbau, in care doua persoane au decedat, a fost surprins de o camera montata la bordul trenului care circula pe relația Satu Mare – București. Va reamintim, joi dupa-amiaza, in jurul orei 16:40, trenul privat…

- Amatorii de scufundari dornici de aventura au posibilitatea sa practice acest sport in cadrul Clubului Nautilus. Clubul a luat naștere in urma unei intamplari tragice, cu scopul de a preintampina asemenea evenimente. Inițiatorul clubului, Tamas Lunca, a povestit ca in 2004, pe cand era ofițer…

- Situatia este o premiera, intrucat in ultimii ani medicii ieseni s-au plans de modul in care erau atribuite organele recoltate de la donatori, multe dintre cele prelevate in regiune ajungand mai frecvent la pacienti din capitala. Ieri-noaptea a fost realizata recoltarea organelor de catre o echipa formata…