- Mariana are 33 de ani și este mama a patru copii. A fost anunțata de medici ca va avea un copil cu malformații din cauza tratamentului pe care il urma, dar o minune s-a petrecut in scurt timp.

- Dupa cum este binecunoscut, obiceiul “Pastenilor” din localitatea Vinerea are loc in fiecare an, in Joia Mare, dupa ce aceeasi manifestare se desfasoara miercurea, la Cugir. In acest an, au fost prezente 39 de persane, care au implinit și implinesc anul acesta onorabila varsta de 60 de ani. Toți s-au…

- Preasfintia Sa Claudiu Lucian Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a spalat, joi dimineata, picioarele a 12 copii si studenti seminaristi, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime”. La Catedrala greco-catolica din Blaj a fost oficiata Vecernia unita cu Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile…

- Joia Mare este a patra zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Paste. Sfinții Parinți ai Bisericii ne invata ce nu avem voie si ce trebuie sa facem astazi, de Sfanta si Marea Joi, ca sa avem noro...

- Cele mai importante preparate traditionale de Pasti sunt cozonacii si pasca. De obicei, acestea se prepara in Joia Mare. Aceste sunt duse la biserica, in noaptea de Inviere, pentru a fi sfințite. Pasca se face din faina de grau de cea mai buna calitate. Cel mai adesea, pasca are o forma rotunda pentru…

- PROGRAMUL Catedralei Reintregirii pentru Joia Mare, Vinerea Mare, Sambata Mare si Duminica Sfintei Invieri SFANTA SI MAREA JOI – Cina cea de Taina (post cu dezlegare la untdelemn si vin) – ora 06.30 – Deschiderea Catedralei – ora 07.00 – 9.45: Spovedanie (Molitfa de spovedanie se citeste la ora 7) –…

- Obicei starniu si tulburator in Joia Mare in localitatea doljeana Salcia. Femeile au facut in aceasta dimineata focuri pe morminte si i-au strigat pe cei plecati din aceasta viata ca sa gaseasca drumul spre lumina.

- Joi este ziua in care gospodinele trebuie sa vopseasca ouale in rosu, urmand ca in Sambata Mare sa coaca pasca si cozonacul care vor fi duse la biserica in noaptea de Inviere pentru a fi sfintite. Traditii si obiceiuri In traditiile romanilor, Joia Mare se mai numeste Joi Mari, Joia Patimilor, Joia…

- Cunoscuta si ca Joia celor 12 Denii, Joia Mare este o zi cu semnificatii importante in credinta crestin-ortodoxa. Cele 12 lumanari aprinse in aceasta seara se duc acasa si se aprind, cate una, in fiecare luna a anului, la momente importante pentru familie.

- Azi e Joia Mare, iar eu simt ca trebuie sa-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ca mi-a deschis drumuri spre niște Oameni care știu sa salveze vieți dupa ultimele noutați medicale din lume. Mi se pare ca cel mai potrivit mesaj de recunoștința catre Tatal Ceresc este sa impartașesc semenilor mei un pic din…

- Fostul judecator constitutional Toni Grebla ar urma sa afle joi verdictul in dosarul in care DNA l-a trimis in judecata in septembrie 2015 impreuna cu alti patru inculpati care i-au fost parteneri de afaceri intr-o...

- Cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Toaca la Lugoj”, va avea loc, joi, 5 aprilie, de la ora 12, in preajma Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domului”. Evenimentul este organizat de catre Ansamblul „Lugojana” al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, in colaborare cu Primaria…

- Targoviștenii sunt așteptați in Joia Mare, pe data de 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:00, la a XIX-a ediție Post-ul Calea Luminii – „Romania 100” va fi scris din lumanari aprinse, in fața Arhiepiscopiei din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Joia Mare reprezinta una dintre cele mai puternice momente din Saptamana Patimilor. Crestinii praznuiesc cu mare credinta evenimentele care au avut loc in urma cu aproximativ 2.000 de ani, iar in semn de multumire pentru ceea ce a facut Iisus Hristos pentru noi, oamenii incearca sa-si schimbe macar…

- Este una dintre cele mai tinere modele și deja are un succes rasunator pe podiumurile din intreaga lume. Kaia Gerber, fiica și copia fidela a lui Cindy Crawford, arata senzațional la plaja, mai ales ca este inalta, cu picioare lungi și are un abdomen de invidiat. Este in vacanța in Miami, iar tanara…

- Pasca se face în Joia Mare. Este pâinea cea mai aleasa a anului. Pe vremuri, în bucatariile sarmanilor, unde nu era brânza, se folosea o mâna de malai maruntel, fiert în lapte dulce.

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- Face ce face și șocheaza! Miley Cyrus a decis sa le ureze fanilor ei „Paște fericit!” intr-un mod inedit. Solista a publicat pe contul ei de Instagram o serie de imagini ,,obraznice”, in ton cu Paștele, inconjurata de iepurași și de oua roșii.

- Este Vinerea Mare pentru credincioșii catolici. Papa Francisc a mers ieri, in Joia Mare dinaintea Pastelui catolic, intr-o inchisoare din Roma. Suveranul pontif a spalat picioarele a 12 detinuti, printre care si unul din Republica Moldova, scrie Digi24.

- Jakubinyi Gyorgy, arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, a spalat picioarele a 12 studenti teologi, in Joia Mare din Postul Pastelui, asa cum si Isus Hristos a spalat picioarele apostolilor la Cina cea de Taina, in urma cu aproape 2.000 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Schimbarea din Codul Muncii a fost avizata de Președinția Romaniei. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o modificare legislativa care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 12 martie 2018, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Ii cunoastem stilul jucaus si glumet de-a fi, motiv pentru care a fost cooptata, de altfel, si in echipa „Xtra Night Show”. Insa fosta concurenta de la „Romanii au talent” poate fi si romantica si senzuala. Iat-o si in astfel de ipostaze.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, apare in noi ipostaze inedite. Edilul a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe care sustine ca o dedica “haterilor” sai. "O alta compozitie proprie a mea, intitulata “Spiritul adancurilor”, pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis”,…

- In timp ce NATO incearca sa contracareze amenințarile venit din Rusia și sa gaseasca moduri prin care sa contracareze propaganda venita de la Kremlin, viața continua nestingherita in statul condus de Vladimir Putin. Totuși, aceasta rutina a rușilor poate parea, uneori, cel puțin neobișnuita.

- Madonna a provocat din nou controverse dupa publicarea pe Instagram a unui video temporar (story) care o surprinde in ipostaze intime, informeaza Daily Mail. De data aceasta, artista poate fi vazuta stand pe toaleta si privind plictisita spre camera, cu barbia sprijinita in palma. Artista in varsta…

- Sambetele Postului Mare se respecta In general, ziua de sambata este dedicata morților. In anul calendaristic religios, sambata dinaintea duminicii lasatului sec de carne, sambetele Postului Mare, 6 la numar, pe alocuri chiar Joia Mare, Joia Inaltarii Domnului, special pentru eroi, sambata dinaintea…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Simona Halep (2 WTA) incearca sa demonteze mitul conform caruia este insuficient de activa pe rețelele de socializare. Halep se reface in familie dupa un turneu epuizant in Australia. Astazi, Simona a incarcat mai multe fotografii pe Instastory, in care parea mai fericita ca niciodata. Intr-una dintre…

- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat in finala de sambata a turneului de la Australian Open. Daneza a trecut de belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA, scor 6-3, 7-6 (2). Va juca impotriva invingatoarei meciului Simona Halep - Angelique Kerber. Daneza Caroline Wozniacki, 27 de ani, nu este…

- Ionel Arsene, seful Consiliului Judetean Neamt retinut joi de procurorii DNA pentru trafic de influenta, a fost in 2014 tinta unui scandal, dupa ce pe internet a fost postata o inregistrare care il surprinde in timp ce intretine relatii intime cu o tanara.

- Dupa zile bune de tacere de la emisiunea in care a fost filmata in ipostaze apropiate de Andrei Stoica, Anda Adam a facut public un mesaj care are legatura directa cu "Exatlon". Postarea cantaretei nu a ramas fara ecou. Astfel, imaginile au strans sute de like-uri, dar si numeroase comentarii.

- Iulia Vantur a postat pe Facebook cateva fotografii cu ea si Maniesh Paul din timpul filmarilor pentru a-i pregati pe fani pentru videoclipul care urmeaza sa fie lansata in urmatoarele zile. Iulia Vantur, clipe de COSMAR. Amenintare cu MOARTEA in INDIA! "Multumesc pentru viziunea si…

- Are un trup de zeita, care i a adus succesul si a facut o cunoscuta in intreaga lume. Focoasa bruneta a pozat incendiar pe o plaja din Thailanda, bucurandu-se de mare si de razele soarelui.