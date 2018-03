Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a fost cerut in casatorie, la iUmor. O concurenta a calatorit cale lunga, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit. Tanara sosita de la Viena a marturisit ca este indragostita pana peste cap de juratul Mihai Bendeac, ba chiar se declara geloasa…

- Delia dezvaluie un lucru care o intriga la colegii sai jurați de la ”iUmor”. Artista, Cheloo și Mihai Bendeac fac deja echipa buna de cinci sezoane, iar jurata a dezvaluit abia acum un lucru care o intriga. Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, de la ora 20.00, la…

- Dan Constantinescu, pe numele de scena DanȚuțu, face stand up de cațiva ani, insa nu a reușit sa ii convinga in totalitate pe cei trei jurați, așa ca Mihai Bendeac i-a sugerat sa continue cateva minute. Țuțu a profitat din plin de aceasta ocazie pentru ca a reușit sa ii dea pe spate! ”Țuțu este talent…

- Delia, Cheloo si Mihai Bendeac revin pe micul ecran cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii “iUmor” (Antena 1). Pe langa replicile acide ale rapper-ului si umorul actorului, in emisiune au ajuns sa faca istorie si tinutele solistei, noteaza click.ro. O singura aparitie a Deliei costa cel putin 5.000…

- Atat el cat și ea sunt colegi pe platourile de filmare ale emisiunii „iUmor” și sunt prieteni apropiați de ani. Mihai Bendeac este un celibatar convins, iar Delia este casatorita de cațiva ani cu afaceristul din Targu Jiu, Razvan Munteanu, insa postarea recent facuta de Bendeac a ridicat intrebari…

- Mihai Bendeac amenința la sfarșitul sezonului patru al emisiunii „iUmor” ca nu va mai reveni in edițiile urmatoare! Intre timp, ceva l-a facut sa se razgandeasca și astfel și-a facut apariția la masa juriului!

- Mihai Bendeac, juratul emisiunii „iUmor”, este un romantic incurabil in viața de zi cu zi. De altfel, și in culisele emisiunii a mai amintit de ființele care i-au marcat existența, fie ca a fost vorba de cei dragi din familie, foste iubite sau chiar prieteni. De data asta, Mihai i-a impresionat pe fani…

- Momente emotionante in timpul partidei de tenis dintre Fernando Verdasco si Dominic Thiem la turneului ATP 500 de la Rio de Janeiro. O tanara a fost ceruta in casatorie chiar in tribuna. Raspunsul nu s-a lasat mult așteptat și ea a rostit un DA ferm.

- La o zi distanța de sarbatoarea iubirii, Dragobetele, va incepe cel de-al cincilea sezon „iUmor”. Insa noi venim cu un cadou HOT pentru domnișoarele singure, carismatice și puse pe cucerit. Nu de alta, dar uratul emisiunii, Mihai Bendeac, are un frate mai mic pe care-l descrie ca fiind ”și frumos, și…

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima ediție a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Juratul ”iUmor” Mihai Bendeac și-a aniversat ziua de naștere chiar pe platoul emisiunii, la audițiile pentru sezonul cu numarul cinci, astfel ca a fost rasfațat intreaga zi atat de colegii sai, cat și de concurenți. Inca de la inceputul zilei, Mihai Bendeac a primit o vizita speciala de la mama sa,…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- Mihai Bendeac a implinit 35 de ani, vineri (16 februarie). Chiar daca a fost ziua lui, actorul a muncit pana noaptea tarziu. Cand a ieșit de la filmari, juratul de la „iUmor” a avut parte de o surpriza. Mașina actorului a fost „vandalizata” de colegii lui, in frunte cu Cheloo. Prietenii „inventivi”…

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci i-a facut pe jurați și mai competitivi, drept urmare cei trei iși vor declara razboi total, iar cel mai bun va invinge! Un concurs de skandenberg ad-hoc…

- Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie: Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de colegii sai! Cei trei jurați revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica,…

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- Mihai Bendeac anunța ca va încheia show-ul ”În puii mei!” cu cel de-al IV-lea sezon.Actorul a dat de înțeles ca astfel renunța și la emisiunile de ”sketch comedy”.„Dupa 12 ani în care am realizat sketch-show-uri, aceste…

- Metodele prin care Delia iși relaxeaza colegii jurați la „iUmor”. Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurați revin la pupitrul „iUmor” in fiecare duminica, incepand cu data…

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii de divertisment „iUmor" va fi difuzat incepand din 25 februarie, in fiecare duminica, de la ora 21.00, de televiziunea Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo vor fi jurati si &icir...

- Dupa patru sezoane in care show-ul a fost preferatul publicului, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo revin la pupitrul de jurați "iUmor" in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la 21.00, la Antena 1.

- Prima zi de auditii pentru ”iUmor” a fost una cu adevarat speciala, 7 februarie fiind si ziua de nastere a Deliei, care a avut parte de o surpriza de proportii din partea echipei. Dupa patru sezoane in care show-ul a fost printre preferatele publicului, cei trei jurati s-au reunit pe platourile de filmare…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar caștigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania continua preselectiile pentru cel de-al cincilea sezon, iar inscrierile se pot face pe adresa http://casting.a1.ro/iumor/. Delia, Cheloo si Mihai Bendeac sunt cei trei jurati ”iUmor” in fata carora sute de umoristi din toate tarile lumii si-au prezentat…

- Castigatoarea celui de-al 4-lea sezon al emisiunii „iUmor” are noroc pe toate planurile, in ultima vreme. Tanara a anuntat cine e norocosul cu care este intr-o relatie. Se pare ca alesul acesteia este Catalin Cosarca. Imediat dupa ce a castigat iUmor, Ana-Maria Calita a dezvaluit ca isi doreste…

- Caștigatoarea sezonului patru iUmor a marturisit ca a fost fericita ca a caștigat acest sezon. Faptul ca l-a sarutat pe Mihai Bendeac, a facut-o sa devina cunoscuta, ba, mai mult, Ana-Maria a adaugat și o gluma despre acest lucru in momentul ei din finala, potrivit click.ro. “Am fost multumita, dar…

- Astazi, 12 decembrie, s-au implinit 34 de ani de cand marele Amza Pellea nu mai este printre noi, dar rolurile sale continua sa fie preferatele romanilor. Intr-o editie speciala din luna decembrie, in 2015, Mihai Bendeac, juratul "iUmor" , s-a transformat in cel mai indragit personaj al legendarului…

- Cea de-a patra ediție a concursului iUmor, de pe Antena 1, s-a încheiat duminica, iar concurentul câștigator a fost Ana Maria Calița.Cu toate acestea, deciziile juraților au fost contestate de catre public.Dupa ce s-a anunțat ca Ana Maria Calița este câștigatoarea…

- Mihai Bendeac, Delia și Cheloo, cei trei jurați de la iUmor, s-au pregatit ca la carte marea finala. Daca Delia a stralucit intr-o rochie multicolora și stralucitoare, Bendeac a imbracat cu haina bunicului sau: ”Are 50 de ani!” Haina, caci bunicul e mult ma veteran!

- „iUmor”, emisiunea cu deznodamant inedit si cat se poate de original, cu cel mai „nebun” juriu de televiziune, asa cum s-au autocaracterizat Delia, Cheloo si Mihai Bendeac ori de cate ori au avut ocazia si-a desemnat castigatorul.

