- Dupa o despartire dureroasa, fostul concurent si-a gasit jumatatea. S-au cunoscut in urma cu 2 luni, iar acum si-a surprins iubita printr-un gest iesit din comun. El a cerut-o in casatorie chiar in sala de asteptare a Aeroportului. Gestul a emotionat-o pe viitoarea mireasa, care a acceptat sa-i fie…

- Denisa de la Bambi a plecat in vacanta alaturi de iubitul ei, acolo unde a avut loc si cererea in casatorie, scrie spynews.ro. Denisa Tanase si iubitul ei, Mircea, sunt impreuna de un an de zile, iar cei doi au decis deja sa o ia pe acelasi drum. Citeste si Denisa de la Bambi, transformata…

- Mihaela Moise traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa. Jurnalista a fost ceruta in casatorie chiar de barbatul caruia ii va darui un copil. Vestea a fost data chiar de Mihaela Moise pe retelele sociale, acolo unde a aratat si bijuteria primita.

- Astazi nativii Berbec vor avea parte de o zi perfecta din punct de vedere sentimental! Acestia isi vor dedica intreaga zi partenerului de viata. Horoscopul dragostei la inceput de weekend 2-4 noiembrie vine cu vești excelente pentru toate zodiile!

- Dana Rogoz și-a amintit cum a fost momentul in care a fost ceruta in casatorie de Radu Dragomir. Actrița Dana Rogoz a fost martora unei cereri in casatorie, ocazie cu care și-a amintit cum a fost pentru ea acest moment. „Acum cateva zile, am fost martora unei cereri in casatorie inedite, prin telefon……

- Cerere in casatorie ca in filme. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a fost protagonista unei cereri in casatorie absolut superba si romantica. Dupa patru ani de relatie, iubitul ei i-a facut cea mai frumoasa surpriza din viata sa. Cu ajutorul lui Andrei Stefanescu, iubitul lui Nasrin…