Stiri pe aceeasi tema

- Andi, fosta ispita la Insula Iubirii, a facut declarații despre divorțul lui Hannelore, cu care a avut o idila la show-ul de la Antena 1. La Insula Iubirii, Andi a reușit sa o cucereasca pe Hannelore, insa aceasta s-a intors in brațele iubitului la sfarșitul show-ului. Ulterior, blonda s-a maritat…

- Lidia Buble a dezvaluit ce i-a spus iubitul ei, Razvan Simion, despre nunta lor. "Mi-a zis ca eu nu știu cand o sa ma casatoresc". Cantareața Lidia Buble și prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, traiesc o poveste de dragoste din anul 2015. Relația lor a stranit numeroase controverse,…

- Sapte persoane, printre care doua femei, au ajuns, luni dimineata, la spital pentru ingrijiri medicale, dupa ce s-au incaierat la o petrecere de botez, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie...

- Un botez s-a incheiat luni dimineata intr-o atmosfera extrem de tensionata, cu injuraturi, pumni si topoare, la un local din municipiul Ramnicu Valcea. Sapte dintre protagonisti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta publicatia Vocea Valcii.

- Un botez s-a incheiat luni dimineata intr-o atmosfera extrem de tensionata, cu injuraturi, pumni si topoare, la un local din municipiul Ramnicu Valcea. Sapte dintre protagonisti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta publicatia Vocea Valcii.

- In dimineata acestei zile, politistii valceni au fost sesizati de doua persoane, angajati ai unui restaurant din Ramnicu Valcea, cu privire la faptul ca in localul respectiv, in timpul unei petreceri de botez, a izbucnit un conflict spontan intre mai ...

- Schimbari majore la nunta si botez. Vezi cate prenume poti sa-i pui copilului si cum poti sa spui „Da” …. Certificate de casatorie semnate pe tableta si cel mult trei prenume pentru fiecare copil roman – acestea sunt schimbarile pe care Ministerul Afacerilor Interne vrea sa le aduca in legea privitoare…

- In urma cu cateva zile, Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", marturisea pentru Antena Stars ca si-a gasit jumatatea si ca se gandeste la nunta. Desi bruneta si Florin sunt impreuna de putin timp, cei doi sunt pregatiti sa-si intemeieze o familie si se pare ca deja si-au ales nasii!