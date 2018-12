Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit cumplit pentru un barbat in varsta de 62 de ani, care a fost spulberat de o mașina vineri dimineața, in zona Podului Grant din Capitala, sub privirile șocate ale soției. Accidentul s-a petrecut in cartierul Crangasi. Barbatul traversa strada si a fost lovit de un autoturism. Din pacate, pietonul…

- Accidentul s-a petrecut in cartierul Crangasi. Barbatul traversa strada si a fost lovit de un autoturism. Din pacate, pietonul a murit pe loc. Barbatul de 62 de ani a murit sub ochii sotiei, in drum spre serviciu. Politistii trebuie acum sa stabileasca cine este vinovat, deoarece declaratiile…

- Un accident mortal a avut loc vineri dupa-amiaza la Lumina, in Constanta. Un camion a facut praf o masina, soferul a murit intre fiare. Accidentul a avut loc la intersectia cu DN22 Constanta - Tulcea, un...

- Doi tineri din Marea Britanie, care formau un cuplu, au murit intr-un accident de mașina provocat de alcool. Aceștia se intorceau de la prima intalnire, unde au consumat vin și cocktail-uri, conform...

- Cele doua persoane care au murit carbonizate in accidentul rutier produs vineri seara pe DJ 792C Santana - Curtici au fost identificate, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Politiei...

- Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion care transporta nisip s-a ciocnit cu un camion pe platforma caruia se afla un utilaj de constructii. In urma impactului, doi barbati aflat in cabina unuia dintre camioane au suferit rani grave, iar unul a decedat.…

- Un accident tragic a avut loc, duminica, in localitatea Borod din Bihor. Accidentul a fost provocat de un șofer de TIR care a intrat pe contrasens. Un tanar de 24 de ani a murit pe loc, masina pe care o conducea fiind facuta praf de TIR. Impactul s-a produs dupa ce șoferul autocamionului, in incercarea…