Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa statului Peru s-a calificat, miercuri, in finala Copa America, invingand in semifinale selectionata din Chile, scor 3-0, la Porto Alegre potrivit news.ro Golurile au fost marcate de Flores ’21, Yotun ’38 si Guerrero ‘90+1. Brazilia a trecut marti de Argentina in semifinale,…

- Argentina a parasit Copa America în semifinale, fiind învinsa cu 2-0 de Brazilia. Lionel Messi pune înfrângerea echipei sale pe seama arbitrajului, considerând ca brazilienii au fost favorizați. "Nu au fost mai buni ca noi în joc. Tot meciul, arbitrul i-a favorizat",…

- Brazilia a invins, marti, la Belo Horizonte, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Argentinei, in semifinalele Copei America.Gabriel Jesus '19 si Firmino '71 au marcat golurile succesului brazilian. Gazdele competitiei vor intalni in finala invingatoarea dintre Chile si Peru, meci…

- Oaspetii au ramas in zece jucatori, in minutul 58, dupa eliminarea lui Fabian Balbuena. La penaltiuri, Firmino a ratat de la brazilieni, iar de la oaspeti Gustavo Gomez si Derlis Gonzalez. Gabriel Jesus, care a ratat un penalti in grupa, cu Peru, a transformat lovitura de la 11 metri care…

- Genialul fotbalist al „pumelor“ si-a sarbatorit ziua de nastere in cantonamentul nationalei, la cateva ore dupa un nou meci sters al Argentinei care s-a chinuit sa castige cu Qatar pentru a prinde sferturile.

- Uruguayul este echipa cu cele mai multe trofee, 15, castigate la Copa America, turneu care reuneste echipele de fotbal din America de Sud. Argentina este a doua echipa din aceasta ierarhie, cu 14, urmata de Brazilia la distanta, cu doar 8 cupe. Chile a castigat ultimele doua…

- Brazilia, gazda competitiei de fotbal Copa America 2019 si una din marile favorite, este cotata cu 51% sanse pentru castigarea turneului care debuteaza vineri la Sao Paulo, conform unui studiu matematic care tine cont de toate rezultatele inregistrate de nationalele participante in ultimii patru…

- Echipele naționale ale Braziliei și Argentinei au anunțat loturile pentru Copa America 2019. Competiția se va disputa in perioada 14 iunie - 7 iulie, in Brazilia. Chile este caștigatoarea ediției precedente, cea din 2016. Brazilia a cucerit titlul ultima data in 2007, iar Argentina, in 1993. ...