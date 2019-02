Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Savva este un candidat atipic și face o campanie neconvenționala. Candideaza independent pentru diaspora, circumscripția 51 (SUA, Canada). De profesie avocat, fost lector la universitate, recent admis în Baroul din New York, Savva considera ca șansa Moldovei este de a schimba…

- Alegerile parlamentare din 24 februarie se apropie cu pași grabiți, insa ințelegerea noului sistem electoral inca pare a fi o dificultate pentru mulți cetațeni ai Republicii Moldova. In acest context, alegatorilor le vin in ajutor bibliotecarii, care au fost instruiți de experții Centrului de Instruire…

- Un ultim mare cap al vechii mafii ruse din New York și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri pe Aeropotul Internațional din Chișinau, autoritațile moldovene interzicându-i patrunderea în țara. Este vorba de Boris Nayfeld, "cel mai notoriu mafiot" - informeaza deschide.md.…

- Miscarea Populara Antimafie, condusa de Sergiu Mocanu, s-a lansat luni, 28 ianurie, in campania electorala pentru parlamentarele din 24 februarie. Sergiu Mocanu sustine ca a venit timpul ca cetatenii sa spuna „Nu” acestui sistem „de clanuri din Republica Moldova”.

- Partidul National Liberal in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 24 februarie va promova mesajul unirii ca pe „o salvare de agonia ce urmareste ca un blestem populatia din Republica Moldova”. Mesajul a fost expus in cadrul actiunii de lansare in campanie a candidatului PNL pentru diaspora…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca daca alegerile parlamentare din 24 februarie nu vor duce la crearea unei majoritați în Parlament, este pregatit sa înceapa procedura pentru a organiza alegeri anticipate în acest an, scrie Deschide.md.Igor Dodon nu exclude ca…

- Campania de denigrare în presa internaționala a liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a fost regizata și finanțata de catre raiderul nr.1 din CSI, Veaceslav Platon. În acest proces au fost implicați lobbyști occidentali, apropiați serviciilor speciale rusești, dar…

- Dirijorul orchestrei populare „Lautarii”, Nicolae Botgros, a fost inregistrat de CEC, pe 5 ianuarie, in calitate de candidat independent in alegerile din 24 februarie, in circumscriptia nr. 42, Cantemir-Cahul.