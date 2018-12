VIDEO Mesajul lui Liviu Dragnea, de Ziua Nationala a Romaniei: La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata

Stiri pe aceeasi tema

- “La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra,…

- Liviu Dragnea a postat, sambata dimineata, un mesaj video pe Facebook, in care spune ca, la un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata si ca doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra, o tara care sa ofere bunastare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma ca la un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire "mai mult ca niciodata", precizand ca doar impreuna, cu intelepciune, curaj, patriotism, inima si minte, romanii pot construi o tara puternica si un stat respectat de partenerii internationali.…

- Liviu Dragnea, a transmis, sambata, un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei, liderul PSD facand referire la patriotism și obiective comune pentru o tara puternica, bogata și mandra, precum si obiective comune pentru un stat drept cu cetatenii sai."La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie…

- Academia Româna a transmis un mesaj dur prin care le cere institutiilor statului sa poarte un dialog "lucid si sincer" pentru buna functionare a societatii românesti, mai ales în contextul preluarii presedintiei Consiliului European, care „presupune un efort national…

- In fiecare an, Ziua Nationala inseamna emotie si solemnitate. In acest an, insa, Ziua Nationala are o insemnatate deosebita pentru ca se implinesc 100 de ani de la Marea Unire care a facut Romania. Astfel, prefectul Dan Slincu invita botosanenii de orice varsta si din orice localitate a judetului sa…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, 21 noiembrie, ca va participa la festivitatile organizate pe data de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, dar a spus ca este posibil sa nu ia parte la receptia de la Palatul Cotroceni. „Da, am primit invitatie. Voi participa la evenimentele dedicate zilei de…

- Ioan Dirzu, deputat PSD de Alba transmite un mesaj elevilor si profesorilor la inceputul noului an scolar. “Astazi incepe anul școlar 2018-2019, an marcat de doua evenimente majore pentru istoria moderna a Romaniei: celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire și preluarea de catre Romania a președinției…