Mesaj la Praznicul Invierii Domnului, 2019 (VIDEO) aprilie 27, 2019 Inainte de a incepe calatoria spirituala a Sfantului și Marelui Post al Paștilor, spre luminatul Praznic al Invierii Domnului, in urma cu opt saptamani, respectiv, in Duminica Infricoșatoarei Judecați, ni s-a oferit posibilitatea sa reflectam din nou la sensul vieții noastre pamantești, din perspectiva realitaților […] Articolul VIDEO! Mesajul lui IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, la Praznicul Invierii Domnului apare prima data in Monitorul de Vrancea .