Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit o performanța extraordinara, trecand in turul I al Cupei Fed de Cehia, 3-2, la Ostrava. Duelul Romania - Franța, din semifinalele Fed Cup, va avea loc in weekendul 20-21 aprilie. Marți se va trage la sorți locul de disputare al duelului. Dupa victoria la dublu, obținuta de Irina Begu…

- Simona Halep, locul 3 WTA, a avut un discurs impresionant dupa meciul de dublu care a calificat Romania in semifinalele Fed Cup, fostul lider mondial declarand ca pentru tara noastra este o performanta uriasa, iar tinerii care se apuca de tenis pot avea niste modele in ele."A fost un meci…

- Simona Halep a declarat ca a jucat ceea ce a trebuit in partida din FedCup cu Katerina Siniakova, pe care a invins-o, sambata, cu 6-4, 6-0."A fost dificil, din punct de vedere emotional in primul rand si ma bucur ca au venit atat de multi romani sa ne sustina. A fost o atmosfera incredibila,…

- Simona Halep a reacționat la victoria spectaculoasa de la Australian Open, acolo unde a invins-o pe Venus Williams.Simona Halep, numarul 1 mondial a intalnit-o in Turul III de la Australian Open pe jucatoarea americana Venus Williams. Simona a caștigat in doua seturi 6-2 6-6-3. In optimile…

- Simona Halep a reușit sa se califice in turul al III-lea al Australian Open 2019, dupa ce s-a impus in fața Sofiei Kenin (37 WTA), in doua ore și 31 de minute. Romanca și-a dominat categoric adversara in primul set, care s-a terminat cu scorul de 6-3, dupa 34 de minute. In cel de al doilea set, Simona…

- Victoria din turul 2 de la Sydney a lui Ashleigh Barty in fața liderului mondial Simona Halep n-a trecut neobservata de presa internaționala, care o lauda pe jucatoarea din Australia. Barty s-a impus, scor 6-4, 6-4. Site-ul oficial al turneului de la Sydney a titrat: "Este ziua lui Ashleigh Barty! Sportiva…

- Paul Pogba (25 de ani) este in continuare aproape de Bryan, puștiul depistat in 2015 cu o tumoare și care a revenit pe teren intr-un meci U15. Paul Pogba a plecat la Manchester United, dar o parte din sufletul lui a ramas la Juventus. Mijlocașul francez nu l-a uitat deloc pe unul din juniorii bianconerilor,…

- Un barbat de 65 de ani a primit o noua șansa la viața, dupa un dublu transplant de rinichi de l un donator aflat in moarte cerebrala. Pacientul a transmis un mesaj emoționant, in care mulțumește rudelor celui de la care a primit organele.