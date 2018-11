Stiri pe aceeasi tema

- In filmuletul care a aparut pe internet se vede cum o adolescenta este agresata de alte doua fete, fiind lovita cu palmele si picioarele si trasa de par. Incidentul a avut loc in autogara din Nasaud, fara ca martorii sa intervina. In imagini se vede cum fata lovita se indeparteaza la un moment dat de…

- O adolescenta de 15 ani a fost batuta crunt de doua colege de scoala. Incidentul s-a petrecut vineri, chiar in autogara din orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud. Desi adolescenta era batuta cu pumnii si picioarele, nimeni nu a intervenit pentru a o salva din mainile colegelor sale.

- O tânara de 25 de ani a ajuns la spital, cu un traumatism cranian, dupa ce a avut un conflict cu un elev, în curtea unui liceu din Constanța, unitate de învațamânt la care studiase și ea.

- Barbatul a continuat sa viziteze sala de sport pentru a incerca sa-și impace fosta iubita, relația lor de 10 ani ajungand la final in urma cu 5 luni. Dupa mai multe rugaminți, barbatul a cedat și și-a lovit cu bestialitate iubita! Un sportiv celebru si-a desfigurat iubita in BATAIE. Motivul…

- Dintotdeauna au circulat zvonuri potrivit carora gimnastele ar indura rele tratamente pentru a face performanta. Aceasta idee a fost intarita de-a lungul timpului de multe incidente violente. De aceasta data insa, un antrenor a lovit o gimnasta pentru ca a gresit exercitiul.

- Femeia nu a depus plangere impotriva ofiterului de politie, deși medicii de la Urgente au anunțat Inspectoratul de Politie, cum prevede procedura in cazurile de agresiune. O judecatoare de la Tribunalul Gorj a ajuns, miercuri seara, la UPU a Spitalului Județean de Urgența Tg-Jiu cu multiple escoriații…