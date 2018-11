Stiri pe aceeasi tema

- Pe fațada Facultații de Drept din Iași sunt proiectate, sâmbata seara, mai multe mesaje laser prin care se cere demisia ministrului Justiției. "Tudorele, Cetatea Moldovei îți cere demisia", scrie într-unul dintre mesaje.

- Pe cladirea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au fost proiectate mai multe mesaje impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii cer demisia rectorului suspendat al institutiei. Sursa video - Constantin Lanceanu

- Mesaje prin care se cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, din funcția de rector al Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, au fost proiectate cu laser, sambata seara, pe fațada Facultații de Drept din oraș.Reprezentanții asociației ”Evoluție in instituție”, organizatorul acțiunii,…

- Mesaje prin care se cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, din functia de rector al Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” Iasi, au fost proiectate cu laser, sambata seara, pe fatada Facultatii de Drept din oras.

- Un autoturism VW Touareg a fost transmis fara plata, in anul 2016, de Serviciul Roman de Informatii catre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, informeaza SRI.Precizarea vine dupa ce in presa a aparut informatia ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, rector suspendat al Universitatii…

- Contactat de Edupedu.ro, Silvian-Emanuel Man, presedintele LS Iasi si reprezentantul studentilor de la Drept in senatul universitatii, a declarat ca acest mesaj a atras intr-o singura zi aproximativ 20 de inscrieri, "in special oameni de la Facultatea de Drept". Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel…

- Liga Studentilor din Iasi (LS IASI) sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat de mai multe ori in fata studentilor sau a colegilor dorinta de a-l demite pe procurorul general, Augustin Lazar. „Toader, din pozitia de profesor in cadrul Facultatii de Drept, precum si din cea de rector…

- Cand l-am cunoscut pe actualul ministru Tudorel Toader, el nu era o planeta. Era un satelit care gravita in jurul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ de la Iasi. Un om cu preocupari didactice, mult mai activ si mai implicat decat insusi decanul Facultatii de Drept in viata universitara si in mersul…