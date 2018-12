Stiri pe aceeasi tema

- INSULA IUBIRII 2018. "Mi-am dat seama cat de mult de iubesc! Spun asta in fata unei tari intregi!", este declarația care schimba tot, scrie a1.ro. Citeste si CASTIGATOR INSULA IUBIRII 2018: Momente incendiare inainte de anuntul final Mirela și Ionuț au decis sa se impace și sa ramana…

- Mai este doar o saptamana pana la incheierea sezonului 4, “Insula Iubirii” și pana cand telespectatorii vor afla ce se intampla cu cuplurile la șase luni de la incheierea competiției. Surpriza vine din partea lui Gabi și a Andreei, despre care nimeni nu mai știa nimic, mai ales ca aceștia nu s-au mai…

- Hannelore și Bogdan s-au așezat in fața focului de la Bonfire și au avut de privit imaginile cu parcursul fiecaruia in Thailanda, iar aceste secvențe au dat startul unei serii interminabile de intrebari, ce au pus-o pe Hanne in postura de a se incurca in propriile declarații.

- In ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. Duminica,…

- Pentru prima data de cand au ajuns pe ”Insula Iubirii”, Bogdan are ocazia de a o vedea pe iubita sa pentru prima data, insa nu fata in fata, ci la un Bonfire la care acesta poate afla tot parcursul lui Hannelore de la sosirea in Thainlanda.

- Mereu atenta la detalii și la aparențe, Hannelore va avea parte de un șoc, in aceasta seara, la ”Insula Iubirii”, de la ora 20.00, la Antena 1, cand un gest al iubitului ei o va arunca pe culmile disperarii. O alarma cu imagini graitoare și un Bonfire ii vor da ocazia lui Hannelore sa faca lumina in…